جزئیاتی جدید از پرداخت وام بافت فرسوده/ وام ودیعه مسکن از 5 تا 12 میلیون تومان

محمدسعید ایزدی در گفتگو با مهر با اشاره به شروع رایزنی با بانک مسکن برای پرداخت وام بافت فرسوده، اظهار داشت: براساس توافقی که با بانک مسکن داشتیم، این تسهیلات مطابق با دستورالعمل گذشته و با نرخ سود 15 درصد پرداخت می‌شود و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مابه التفاوت این سود را به بانک مسکن پرداخت کرده‌ است.

وی افزود: ما در حال پیگیری سهیمه 200 هزار واحدی سال 93 هستیم، زیرا مابقی بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی اعلام کرده‌اند که قدرت پرداخت وام را ندارند؛ بنابراین فقط به دنبال این هستیم تا سهیمه‌هایی که به ما قول داده بودند را بپردازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موافقتنامه‌ای را با بانک توسعه تعاون برای وام ودیعه مسکن به امضا رساندیم، اظهار داشت: بعد از سه سال که پرداخت وام ودیعه مسکن بطور کامل متوقف شده بود، دوباره پرداخت این وام انجام می شود و از هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: تسهیلات وام ودیعه مسکن در کلان شهرها از 10 تا 12 میلیون، شهرهای بزرگ از 8 تا 10 میلیون و شهرهای کوچک از 5 تا 8 میلیون تومان با نرخ سود 4 درصد در نظرگرفته شده است، البته برای نرخ سود هنوز با بانک توسعه تعاون به توافق نرسیده ایم اما تمام سعی ما این است که مطابق مصوبه عمل کنیم.

وی با اشاره به سه نوع موافقتنامه برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده، گفت: تسهیلات شش بانک عامل، تسهیلات بانک مسکن و تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانک توسعه تعاون، سه نوع راهکاری است که دولت برای نوسازی و بهسازی وام‎های بافت فرسوده در نظر گرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه این اقدامات از این ماه و اوایل ماه آینده شروع می شود، بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی و معاونان او با پرداخت این وام‌ها موافق هستند و در تمامی جلسات موافقت خود را با پرداخت وام بافت فرسوده اعلام کرده‌اند.

ایزدی در خصوص اینکه آیا این وام ها پاسخگوی تمامی متقاضیان است، گفت: نه اینطور نیست که تمامی تقاضاها را پوشش دهد اما شاید بتوانیم 50 درصد از تقاضا را امسال تامین کنیم و پرونده‌ها را پاسخگو باشیم.

وی با اشاره به اینکه از اسفند ماه سال گذشته روند پرداخت تسهیلات بافت فرسوده کند شد، گفت: ما در فروردین ماه موفق شدیم که از بانک تجارت سهمیه پرداخت 20 هزار وام بافت فرسوده برای سهمیه 200 هزار واحد سال 92 را دریافت کنیم که متاسفانه این سهمیه هم تاکنون به درستی پرداخت نشده است.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه بانک مرکزی در سال 92 سهمیه پرداخت 200 هزار تسهیلات بافت فرسوده را به شش بانک عامل پرداخت کرده بود، اظهار داشت: این سهمیه به 35 هزار وام بافت فرسوده رسید اما در سال 93 علیرغم ابلاغ بانک مرکزی هیچ یک از بانک های عامل تسهیلات را پرداخت نکردند.

وی با اشاره به تاثیر مثبت تشویق مردم به نوسازی از سوی دولت، اظهار داشت: مردم تمایل زیادی به نوسازی بافت های فرسوده پیدا کرده‌اند اما به دلیل مشکلات مالی بانک‌ها میزان تسهلات دهی کم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وام نوسازی بافت فرسوده با همان رقم تعیین شده 30 میلیون تومان پرداخت می شود، افزود: تمامی موارد مربوط به بازپرداخت مطابق با مصوبه انجام می‌شود و بانک‌ها اجازه کاهش مدت زمان و افزایش سود را ندارند.