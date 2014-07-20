نتیجه تحقیق و تفحص از خودروسازی امروز اعلام می شود/ ادامه بررسی قانون احزاب در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد حسن ابوترابی و با حضور 207 نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد، طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور دستور کار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح الحاق یک بند به ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال در نوبت بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش مهر همچنین پیش از آغازنشست امروز به مناسبت شهادت حضرت علی (ع)، اعتمادیان مداح اهل بیت در صحن مجلس به ذکر مصیبت آن امام پرداخت.