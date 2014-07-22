بازخواني نقش مقام معظم رهبري در نهضت قرآني كشور/ قرآن اصل اساسي تمام امور است

صادق علمي در بازدید از غرفه اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اهميت نقش مقام معظم رهبري در پيشرفت قرآني مشهد اظهار كرد: بخش عمده‌اي از درخشش شهر مشهد در قرآن كشور به دليل حضور و نقش رهبر انقلاب در مشهد در قبل و بعد از انقلاب اسلامي بوده است.

علمي با اشاره به ويژگي‌هاي جلسات قرآني كه توسط مقام معظم رهبري در سال هاي قبل از انقلاب برگزار مي شد؛ گفت: ايشان چه در سال هاي قبل و چه بعد از انقلاب در محافل قرآني مشهد حضوري پررنگ داشتند.

وي با بيان روش هاي برگزاري محافل قرآني توسط مقام معظم رهبري افزود:‌ روال اين جلسات اينگونه بود كه ابتدا تفسير و مفهوم آيات توسط ايشان براي مردم بيان مي شد و بعد به قرائت آيات مي پرداختند تا مردم با معرفت بيشتري آيات قرآن را گوش كنند.

در جلسات تفسير مقام معظم رهبري جمعيت در پشت بام‌ها مي‌نشستند

كارشناس و پيشكسوت قرآني كشور با اشاره به برخي از نكاتي كه در برگزاري جلسات قرآني مورد تأكيد مقام معظم رهبري بود؛ ادامه داد:‌ بيان مفاهيم آيات قبل از قرائت از نكاتي است كه بايد مورد توجه محفل داران ما قرار گيرد.

علمي با بيان اينكه جلسات سخنراني و تفسيرهاي مقام معظم رهبري در مسجد امام حسن مجتبي(ع) در قبل از انقلاب آنقدر پر مخاطب بود كه جمعيت در پشت بام ها نيز مي‌نشستند، گفت: در جلسات رهبر انقلاب همواره قرآن به عنوان محور اصلي مطرح بوده است.

وي افزود:‌ مقام معظم رهبري از هر فرصتي در تبيين قرآن استفاده مي كردند.

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي با بيان اينكه قبل از انقلاب در درس‌هاي حوزه علميه، آنقدر كه به تدريس ادبيات عرب، فلسفه، فقه، اصول و ساير دروس حوزوي اهميت داده مي شد به آموزش قرآن اهميت نمي دادند گفت:‌ رهبرانقلاب در ورود قرآن به متن درس هاي حوزه علميه اهتمام فراوان داشتند.

علمي با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري تأكيد فراوان به ورود قرآن در تمام دروس آموزشي دارند؛ افزود:‌ بيرون كشيدن فقه، اصول، فلسفه، احكام و ساير علوم ديني از دل آيات قرآن از دغدغه هاي هميشگي ايشان است.

وي با بيان اينكه منظور از قرآن محوري، قرآن بسندگي نيست، ادامه داد:‌ برخي از افراد مي‌گويند كه قرآن در تمام امور زندگي ما را كفايت مي‌كند و نيازي به ساير علوم نداريم در صورتي كه علوم ديگر منافاتي با قرآن ندارند و مي توانيم در كنار استفاده از علوم مختلف زندگي خود را با محوريت قرآن برنامه ريزي كنيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به اينكه رهبر انقلاب با قرآن فكر و زندگي مي كنند و هم اكنون نيز به وسيله هدايت قرآني، امور كشور را به پيش مي برند؛ گفت:‌ روش تفهيم و ورود قرآن به تمام عرصه‌هاي زندگي عنصر مهمي است كه همواره مورد تأكيد است.

علمي با بيان اينكه مقام معظم رهبري آنقدر به قرآن بها مي‌دهند كه همواره از دريچه قرآن به تمام موضوعات كشور اعم از سياسي، اجتماعي و غيره مي‌پردازند افزود:‌ در انديشه و رفتار رهبر انقلاب قرآن اصل اساسي تمام امور است.

مشكلات اقتصادي سال هاي جنگ مانع از برگزاري محافل قرآني رهبر نشد

وي با اشاره به اينكه اصالت قرآني در تمام رفتارها و اعمال رهبر انقلاب نمود پيدا كرده است؛ ادامه داد:‌ اگر درهاي حوزه هاي گوناگون قرآن به روي مردم گشوده شود ثمرات آن به همه مردم رسيده و تمام اجتماع از آن سيراب و اشباع مي شوند.

وي با اظهار به اينكه حتي مشكلات اقتصادي سال هاي جنگ نيز مانع از برگزاري محافل قرآني توسط مقام معظم رهبري نشد؛ گفت:‌ در سال هاي پس از جنگ، طرح حفظ، كرسي هاي قرائت و شوراي عالي قرآن، توسط رهبر انقلاب مطرح شد كه اين موضوع گوياي اهتمام ايشان نسبت به بخش هاي مختلف علوم قرآني است.

توجه خاص رهبر به مطالبات قرآني مردم

كارشناس و پيشكسوت قرآني كشور با بيان اينكه رهبر انقلاب توجه خاصي به مطالبات قرآني مردم دارند؛ افزود:‌ از ديدگاه مقام معظم رهبري زماني كه مردم وارد حوزه هاي قرآني شوند ضريب پيشرفت آموزش قرآن در كشور چند برابر تقويت مي شود.

علمي با بيان آياتي از قرآن كريم گفت: مخاطب اوليه قرآن همه مردم و در موارد خاص، آن گروه از مردم هستند كه توسط قرآن هدايت مي شوند.

وي افزود:‌ قرآن كتاب بيداري است ولي به فرموده خود قرآن همه انسان ها به آن ايمان نمي آورند و از اين فيض الهي بهره مند نمي شوند.

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي با اشاره به اينكه در باورها و انديشه مردم ظرفيت هاي زيادي براي هدايت وجود دارد؛ گفت:‌ بسياري از اين ظرفيت ها ناشناخته باقي مانده و مورد استفاده قرار نمي گيرد.

حضور مردم در عرصه نشأت گرفته از نگاه قرآني رهبر

علمي با اشاره به اينكه منويات مقام معظم رهبري در مورد حضور مردم در تمام عرصه ها از نگاه ايشان به قرآن نشأت مي گيرد؛ افزود:‌ امام خميني با استفاده از ظرفيت ها، اعتقادات و باورهاي مردم به قرآن و اهل بيت (ع) توانست اين انقلاب را به ثمر رسانده و رهبر انقلاب نيز با بهره گيري از همين ظرفيت ها سكان هدايت و رهبري آن را به دست گرفته است.

وي با بيان اينكه ظرفيت ها ي نامحدودي در قرآن وجود دارد كه هنوز ناشناخته باقي مانده است؛ گفت:‌ قرآن را مردمي كنيم زيرا اين قرآني ها بودند كه انقلاب كرده و در سال هاي جنگ تحميلي از اين آب و خاك دفاع كردند.

خاطره اي از دوران نوجواني مقام معظم رهبري

مدرس و پيشكسوت قرآني كشور نیز با بيان اينكه مقام معظم رهبري از دوران نوجواني با قرآن آشنايي پيدا كرده بودند؛ اظهار كرد:‌ ايشان جزوشخصيت هاي بي نظير قرآني ايران هستند كه از همان ابتدا جلسات قرائت، تجويد و مفاهيم قرآن را دنبال مي‌كردند.

مرتضي سادات فاطمي با اشاره به خاطره اي از دوران نوجواني مقام معظم رهبري گفت: ايشان نقل كردند كه مرحوم پدرم، من و برادرم را به جلسات ملا عباسعلي كه در اتاقي در صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا (ع) تشكيل مي شد بردند و از همان دوران نوجواني بر آموزش قرآني ما تأكيد فراوان داشتند.

وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري استاد مسلم قرآن هستند؛ افزود: رهبر انقلاب در سال هاي قبل از انقلاب در مسجد كرامت كه يكي از پايگاه هاي ايشان بود پس از برگزاري نماز جماعت، هميشه كلاس هاي آموزشي قرآن، نهج البلاغه و صحيفه سجاديه را براي اقشار مختلف جامعه برگزار مي كردند.

نگاه انقلابي رهبر به ترجمه و تفسير قرآن

اين مدرس و پيشكسوت قرآني كشور با اشاره به اينكه رهبري انقلاب در جلسات قرآن، آيات را بسيار قوي براي مردم معنا كرده و توضيح مي دادند؛ ادامه داد:‌ نگاه مقام معظم رهبري به ترجمه و تفسير آيات قرآن نگاهي انقلابي بود.

سادات فاطمي با بيان مثال هايي از تفسير قرآن توسط مقام معظم رهبري در قبل از انقلاب، افزود:‌ در حالي كه در محافل قرآني قبل از انقلاب كلمه صبر در قرآن به معناي نشستن و انتظار براي ظهور آقا امام زمان (عج) معنا مي شد؛ مقام معظم رهبري اين كلمه را در بحث هاي انقلابي خود به مقاومت و استقامت تفسير مي كردند.

وي با اشاره به يكي از سخنراني هاي تأثيرگذار رهبر انقلاب در حدود سال هاي 1355 در مسجد امام حسن مجتبي (ع) مشهد گفت:‌ اين مسجد يكي ديگر از پايگاه هاي قرآني و انقلابي رهبر انقلاب بود كه هر سال در طول مدت ماه رمضان پس از برپايي نماز جماعت، جلسات قرآن و سخنراني خود را در آن برگزار مي كردند.

اقبال عمومي دانشجويان و جوانان به جلسات قرآني رهبر انقلاب

مدرس و پيشكسوت قرآني كشور با بيان اينكه جلسات قرآني رهبر انقلاب همواره با اقبال عمومي مواجه مي شد؛ افزود: بيشترين قشري كه به طور ثابت در اين جلسات شركت مي كردند دانشجويان و جوانان بودند.

سادات فاطمي با اشاره به ضبط نوارهاي جلسات تلاوت، تفسير و سخنراني هاي قرآني مقام معظم رهبري افزود:‌ تلاوت و تفسيرهاي ضبط شده اين جلسات در كتابي تحت عنوان طرح كلي انديشه هاي اسلامي در قرآن چاپ شد.

وي با بيان اينكه رهبر انقلاب در جلسات تلاوت و تفسير خود از قبل آيات را انتخاب و همراه با معناي آن به صورت چاپ شده در اختيار شركت كنندگان قرار مي دادند؛ گفت: ايشان اين كار را به اين دليل انجام مي دادند كه افراد با ذهنيت و آمادگي قبلي نسبت به آيات در جلسات حضور داشته باشند تا تأثير معنايي آيات بيشتر شود.

مدرس و پيشكسوت قرآني كشور با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري در جلسات قرآني خود مي ايستادند و آيات را معنا كرده و توضيح مي دادند؛ افزود:‌ اين موضوع كه مردم حاضر در جلسه، معناي آيات را خوب درك كنند براي ايشان اهميت زيادي داشت.

سادات فاطمي با بيان اينكه هدايت ريشه هاي اجتماع به طرف مفاهيم قرآن از دغدغه هاي اصلي مقام معظم رهبري بود؛ گفت: قرائت قرآن براي ايشان مقدمه اي براي رجوع به آيات و تفسير معنايي آن بود.

آموزش قرآن حتي زمان ممنوعيت

وي با بيان تأكيد مقام معظم رهبري به آموزش علوم قرآني در سطح جامعه ادامه داد: حتي در سال هايي كه به پيروزي انقلاب نزديك مي شديم و حضور ايشان بر روي منبر و اقامه نماز جماعت ايشان از سوي ساواك ممنوع شده بود نيز با روش هاي گوناگون آموزش و تفسير قرآن را ادامه مي داد.

كارشناس و مدرس قرآني كشور با بيان ادامه روند برگزاري محافل قرآني در بعد از انقلاب توسط مقام معظم رهبري، گفت:‌ با وجود مسائل كاري فراواني كه رهبر انقلاب دارند ولي برگزاري محافل قرآني از مهم ترين دغدغه هاي ايشان است.

سادات فاطمي با اشاره به روند برگزاري محافل قرآني بعد از انقلاب افزود:‌ برگزاري محافل قرآني پس از پيروزي انقلاب چه در دوره هاي رياست جمهوري و چه پس از آن هرگز از سوي رهبر انقلاب فراموش نشد و هميشه براي ايشان به عنوان يك اصل مهم در زندگي مطرح است.

وي با بيان برگزاري محافل قرآني در نهاد رياست جمهوري و حسينيه امام خميني‌(ره) گفت: مقام معظم رهبري در مقام ولي فقيه و رهبر انقلاب در طول سال چندين محفل قرآني را برگزار كرده و در اولين افطاري ماه مبارك رمضان هميشه ميزبان قاريان قرآن هستند.

كارشناس و پيشكسوت قرآني كشور با اشاره به اينكه رهبر انقلاب براي قاريان قرآن اهميت ويژه اي قائل هستند؛ ادامه داد: نكات، تذكرات و راهنمايي هاي ايشان به قاريان قرآن پس از تلاوت هاي ايشان بسيار حائز اهميت است.

قرائت قرآن در سخنراني‌ها نبايد به‌عنوان مقدمه مطرح باشد

سادات فاطمي با بيان خاطره اي از دوران رياست جمهوري رهبر انقلاب گفت:‌ ايشان همواره تأكيد داشتند كه قرائت قرآن در سخنراني ها بايد اصل به عنوان يك اصل مطرح باشد؛ نه مقدمه.

وي با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري به شهيد رجايي به عنوان وزير آموزش و پرورش تأكيد مي كردند كه بحث آموزش قرآن را در مدارس جدي بگيريد؛ افزود:‌ اگر اين موضوع عملي مي شد خيلي از مشكلاتي كه جامعه ما هم اكنون با آن مواجه است؛ كاهش مي يافت.

مدرس و پيشكسوت قرآن كشور با بيان اينكه در دهه اول انقلاب به دليل مشكلات جنگ تحميلي، مشكلات اقتصادي و كم كاري برخي از مسئولان، بحث آموزش قرآن در مدارس جدي گرفته نشد؛ گفت:‌ دواي درد جامعه ما ورود قرآن به تمام عرصه هاي زندگي است و نه فقط قرائت قرآن.

سادات فاطمي افزود:‌ قرائت مقدمه انس با قرآن و انس با اين كتاب آسماني مقدمه اي براي عمل به آن است.

نگاه وسيع و جامع رهبر انقلاب به قرآن

وي با توجه با نكاتي كه رهبر انقلاب در محافل قرآني بر آن تأكيد دارند گفت:‌ نگاه مقام معظم رهبري به قرآن نگاهي بسيار وسيع و جامع است نه يك نگاه تك بعدي كه بيشتر متوليان امور قرآن در جامعه ما با آن مواجه هستند.

كارشناس و پيشكسوت قرآني كشور با بيان اينكه برخي قرآن را فقط از بعد معجزات آن و برخي از باب قصص و داستان هاي آن در مورد پيشينيان مد نظر دارند افزود: قرآن معجزه الهي است و به همين دليل در طول تاريخ از تحريف در امان مانده پس بايد درتمام امور زندگي افراد اجرا شود و نگاه تك بعدي به آن اشتباه است.

سادات فاطمي با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري از تمام جهات به سوي قرآن جذب، عاشق و مأنوس با قرآن هستند؛ افزود:‌ ايشان در تمام علوم قرآني به عنوان يك كارشناس و صاحب نظر عمل كرده و داراي ذوق سرشار و فوق العاده اي هستند.

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فریده علی‌دوست