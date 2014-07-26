آیت الله شب زنده دار از حاميان هميشگي نهضت و انقلاب اسلامي بود

به گزارش خبرنگار مهر، متن این پیام که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(انا لله و انا الیه راجعون)

خبر درگذشت عالم رباني و فقيه اهل بيت «عليهم السلام» حضرت آيت الله حاج شيخ حسين شب‌زنده دار جهرمي موجب تاثر و تألم فراوان گرديد.

آن فرزانه فقيد همواره از ياران امام و رهبري وحاميان هميشگي نهضت و انقلاب اسلامي بود كه عمر شريف خود را به تربيت طلاب فاضل گذراند و ساليان متمادي در حوزه علميه قم به تحقيق و تدريس و تاليف پرداخت و درس اخلاق و رفتار و منش متواضعانه آن عزيز، اسوة پرهيزگاران و پارسايان بود. رحلت ايشان، ضايعه‌اي جبران ناپذير براي حوزه‌هاي علميه به ويژه مردم شريف استان فارس و شهر مقدس قم مي‌باشد.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم ارتحال اين عالم رباني و فقيه صمداني به محضر حضرت بقية‌الله الاعظم «عجل الله تعالي فرجه الشريف»، مقام معظم رهبری«مدظله العالي»، مراجع عظام تقليد «دامت‌بركاتهم»، بيت شريف آن مرحوم، بويژه فرزند برومند ايشان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمدمهدي شب زنده‌دار عضو محترم جامعه مدرسين و فقهاي شوراي نگهبان تسلیت عرض نموده و علو درجات را براي آن مرحوم و صبر و اجر را براي بازماندگان ايشان مسئلت مي‌نمايد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

