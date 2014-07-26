به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین شب زنده‌دار جهرمی از اساتید حوزه علمیه که از چندی پیش به علت بیماری در بیمارستان شهید بهشتی قم و سپس در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود، صبح امروز به دیار حق شتافت.



آیت‌الله حسین شب زنده‌دار جهرمی از استادان حوزه علمیه قم است که بیش از چهل سال سابقه تدریس سطوح عالی حوزه علمیه را دارد.



وی پدر حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شب زنده‌دار جهرمی عضو فقهای شورای نگهبان است.