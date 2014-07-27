به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای کرایه ورزشگاه آزادی جهت برگزاری دیدارهای خانگی در لیگ چهاردهم روز گذشته با تعرفه 50 میلیون تومان بابت هر بازی با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منعقد شد. این در حالی است که این دو باشگاه از سالهای گذشته به این شرکت بدهکارند.
بدهی باشگاه پرسپولیس به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 500 میلیون تومان است و استقلال هم یک میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. مسئولان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی امیدوارند در جریان برگزاری دیدارهای لیگ چهاردهم، علاوه بر پرداخت منظم مبلغ کرایه ورزشگاه آزادی پیش از هر یک از دیدارهای دو تیم استقلال و پرسپولیس، بدهیهای این دو باشگاه نیز تسویه شود.
علاوه بر این، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نیز 500 میلیون تومان بدهی به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دارد. این سازمان هم باید تا چند روز دیگر قرارداد مورد نظر بابت پرداخت پنج درصد حق تبلیغات دور زمین به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را منعقد کند. بر اساس این قرارداد، سازمان لیگ برای هر بازی باید 220 میلیون تومان از محل تبلیغات دور زمین به حساب این شرکت واریز کند.
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