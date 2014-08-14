سیاست های جمعیتی نیازمند بسته های حمایتی و تشویقی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیهمیه فرهمند پور چهارشنبه شب در نشستی با خبرنگاران در سالن جلسات استانداری به سوالات آنها پاسخ گفت.

فرهمند پور در این نشست اظهارداشت: سیاست های جمعیتی باید با ارائه بسته های حمایتی در آستانه بچه دار شدن بانوان اجرا شود و بانوان شاغل بتوانند پس از مرخصی زایمان موقعیت شغلی خود را داشته باشند اما منطقی آن است که به سمت کاهش سن ازدواج برویم تا موضوع باروری و فعالیت زنان در عرصه های اجتماعی و تضمین شغلی و تحصیلی افراد تضمین شود.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از بی توجهی به حجاب و عفاف گفت: در بسیاری از شهرهای مذهبی و سنتی قبل از راه اندازی و توسعه واحدهای دانشگاهی به دلیل توجه به حجاب و عفاف آمار طلاق پائین بود اما ورود دانشگاههای بزرگ در شهرهای کوچک موجب ایجاد فاصله فرهنگی شد و شاهد عوارض و پیامدهای آن بودیم.

فرهمند پور یادآورشد: بسیاری از این عوارض قابل کنترل است و باید به جای قرنطینه کردن به سمت واکسینه کردن برویم و سطح تربیتی را افزایش دهیم و با تقویت اعتماد به نفس در افراد، عمق بینش و فرهنگ دینی را در فرزندانمان افزایش دهیم و با ترویج سبک زندگی و انتخاب آزادانه افراد قدرت انتخاب افراد را تقویت کنیم.

این مسئول یادآورشد: وقتی ماهواره ها و رسانه های عصر کنونی پنجره ای به جهان گشوده و در رسانه ملی ما که در اقصی نقاط روستایی و شهری بیننده دارد فیلم هایی پخش می شود که با جامعه روستایی سنخیتی ندارد و فضای سریالها شهری ومدرن است نمی تواند جحوابگوی نیازها باشد.



مراقب تهاجم فرهنگی سازمان یافته باشیم



این مسئول بیان کرد: باید مراقب تهاجم فرهنگی سازمان یافته در کشور باشیم و کاری کنیم فرزندانمان یاد بگیرند درست انتخاب کنند و نباید اجازه داد تهاجم فرهنگی در یک فضای سالم برای ما مخاطره ایجاد کند که در این میان ماهواره تاثیرات منفی دارد که باید مراقب آن باشیم.

وی افزود: زمانی که والدین در کنار فرزندان خود برنامه های مبتذل ماهواره ای و رسانه های بیگانه را می بینند چگونه می توان انتظار داشت تربیت اسلامی در خانواده ها شکل بگیرد و حجاب و عفاف زیر سوال نرود.



ماهواره آسیب رسان است



فرهنمندپور یادآورشد: بررسی های کارشناسی نشان می دهد برنامه های مبتذل ماهواره ای و مخرب شبکه های مختلف خارجی بر روی مخاطبان تاثیر جدی گذاشته وبا قبح زدایی از رفتارهای بی پروا میان مردان و زنان متاهل و ترویج سبک زندگی متفاوت با نظام اسلامی حریم خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: زمانی کاهش سن ازدواج ناشی از مشکلات اقتصادی خانواده ها بود اما امروز علت اصلی مسائل فرهنگی است و بی رغبتی جوانان در تغییر سبک زندگی است که تحت کنترل رسانه های بیگانه صورت گرفته است.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان وخانواده اظهارداشت: امروز در شرایط جنگ فرهنگی هستیم و نمی توانیم در عرصه هایی که محل نفوذ برخی رفتارهای ناهنجار است دخالت نکنیم و اجازه عبور دهیم.



فرهمندپور تصریح کرد: در شرایط کنونی سایت های زنان ومردان در محیط های اجتماعی نیازمند مدیریت است اما برای این کار نیازمند نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط و اقتضای فضای موجود و نیازها هستیم و به نظر می رسد در برخی مکانها نیازمند تفکیک جنسیتی هستیم.

وی گفت: سبک زندگی یعنی انتخاب ارادی و آگاهانه فرد از مجموعه گزینه های پیش رو و در این مسیر انتخاب نوع پوشش، شیوه های فرزند پروری و روش های گزینش مهم است.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده یادآورشد: گزینش های ما باید ملاک های دینی داشته باشد و سبک زندگی اسلامی مسیر درست را نشان می دهد و به بانوان می گوید الگوی مصرف داشته باشند و دچار افراط وتفریط نشوند و چگونه انتخاب کنند.



شرایط برای حضور بانوان در ورزشگاهها مهیا نیست



فرهمندپور اظهارداشت: بانوان نیازمند تفریح و سرگرمی در محیط های ورزشی هستند اما شما وضعیت ورزشگاهها را نگاه کنید به نظر می رسد با با این ناهنجاریها که در ورزشگاهها دیده می شود و ادبیاتی که در برخی تماشاگران ردو بدل می شود حضور بانوان منطقی نیست.

وی افزود: وقتی با یک اتفاق صندلی های استادیوم شکسته می شود و شاهد رفتارهای ناشایست هستیم چه کسی میتواند حضور ایمن بانوان را تضمین کند.

فرهمندپور گفت: باید شرایط را برای امنیت بانوان در ورزشگاهها فراهم کنیم وفضای حاکم نیز سالم باشد تا بتوان بانوان را برای حضور راغب کرد که در شرایط کنونی تامین امنیت ورزشگاهها در کوتاه مدت بعید است فراهم شود.



حمایت دولت از تولیدکنندگان پوشاک اسلامی

مشاور وز یر کشور در امور بانوان و خانواده، از حمایت دولت از تولیدکنندگان و طراحان پوشاک اسلامی حمایت کند که در این خصوص مذاکراتی با تولیدکنندگان و طراحان آغاز شده است.

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای زنان سرپرست خانوار یادآورشد: طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده در تهران آغاز شده و شورای راهبردی آن تشکیل شده که بصورت پایلوت در شهرستان ری اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

فرهمندپور تصریح کرد: پس از ارزیابی و آسیب شناسی طرح و اعتبارسنجی به سرعت این طرح توسعه خواهد یافت و در سایر استانها نیز اجرا خواهد شد.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان در ادامه از برگزاری نشست های منطقه ای امور بانوان وزارت کشور در استان های کشور خبر داد و افزود: 31 استان کشور به 5 منطقه بزرگ تقسیم شده اند که این نشست ها در آن مناطق برگزار خواهد شد.

وی یادآورشد: هدف از این نشست ها آشنایی نزدیک با ظرفیت زنان نخبه در 31 استان و مشکلات آنها است با توجه به اینکه این توجه به زنان کارآفرین بر عهده وزارت کشور نیست بلکه برای تسهیل در این امر به این حوزه ورود کرده ایم.

