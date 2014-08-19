احیاء حقوق زنان در خانواده ها ضروریست/ استقلال مالی گاه زنان را دچار توهم مستقل شدن از خانواده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهنمندپور عصرسه شنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک با تشکل های مردمی فعال در حوزه زنان استان مرکزی افزود: طرح موضوع توسعه کمی اشتغال زنان تنها راه حل برون رفت از مشکلات پیش روی زنان نیست و پرداختن به این موضوع به تنهایی نه تنها مشکلات زنان را حل نمی کند که بر مشکلات نیز می افزاید.

وی با تاکید بر ضرورت تعریف بسته حمایتی از جامعه زنان کشور برای پیگیری مشکلات و مسائل پیش روی این قشر گفت: یکی از اجزا و اقلام این بسته حمایتی باید تولید فرصت های شغلی برای زنان باشد بستری که باید از رشدی متوازن در کشور برخوردار باشد نه انکه با بی توجهی به رشد متوازن خود موجب افزوده شدن بر مشکلات جامعه شویم.

مشاور وزیر کشور با بیان این که همه مسائل با شغل زنان حل نمی شود گفت: اگر چه زنان امروز گمان می کنند با اشتغال و استقلال مالی آینده خود را تضمین می کنند اما چه بسا این جسارت باعث می شود تا زنان جامعه به هر قیمتی و تحت هر شرایطی در عرصه اجتماعی با هدف تامین استقلال مالی حاضر شوند جسارتی که هر گز نمی توان از آن به عنوان استقلال مالی یاد کرد.

استقلال مالی گاه زنان را دچار توهم مستقل شدن می کند

فرهمندپور ادامه داد: استقلال مالی گاه زنان ما را دچار توهم نیاز به مستقل شدن از خانواده ها می کند و این توهم سرآغاز شکل گیری معضلات اجتماعی است.

وی با بیان این که خود طرفدار زنان دارای اعتماد به نفس و خودباور است گفت: علیرغم این تفکر من امروز به عنوان مسئول حوزه بانوان و خانواده در کشور ابراز نگرانی می کنم از جامعه ای که در آن دخترانش جسور و قوی رشد می کنند و پسرانش وامانده و بی اعتماد به نفسند، باید بترسیم از آینده جامعه ای که خترانش با پوشیدن کتانی و تیپ های اسپرت در جامعه حاضر می شوندو پسرانش زیر ابرو برمی دارند و موهایشان را بلند می کنند.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: متاسفانه تبعیض تاریخی که به زنان در ایران شده باعث شده تا عده ای امروز راه را گم کرده اند.

فرهمندپور تاکید کرد: رشد متوازن جامعه در گرو رشد متناسب آن جامعه است و در فضایی که مردانش ضعیف بار بیایند زنانش هرگز خوشبخت نخواهند بود.

وی با بیان این که به عنوان یک فعال اجتماعی در حوزه زنان به دنبال تشکیل خانواده های متوازن و جامعه ای متعادل است گفت: باید جریان آگاهی بخشی در کشور به عنوان یک هدف شکل بگیرد تا بتوانیم در راستای آن مطالبات حوزه زنان را پیگیری کنیم.

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور با بیان این که در بسته حمایتی از زنان باید موضوع احیا و احقاق حقوق اقتصادی زنان در خانواده ها به جد دنبال شود گفت: براساس آموزه های دینی و حقوق اسلامی زن نان آور خانه نیست و این مهم باید در جریان آگاهی بخشی جامعه زنان گوشزد شود.

فرهمند پور با اشاره به تاکیدات دینی و حقوق اسلامی مبنی بر ایجاد بسترهای مشارکت زنان در امور اجتماعی گفت: قبل از پیش بینی فرصت های شغلی برای زنان باید بدانیم بر اساس نظام حقوقی موجود ، امنیت اقتصادی زن در ساختار حقوقی خانواده را لحاظ کنیم.

وی تاکید کرد: نباید زنان ما حاضر باشند برای دستیابی به استقلال مالی دست به هر کار رذلی بزنند بلکه باید بدانند شغل در حوزه های تخصصی برای نمایش توانمندیهای زنان است نه تامین پول تو جیبی آنها چرا که اگر اینگونه نباشد معنای نفقه و ازدواج دیگر چه خواهد بود؟

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور در ادامه بر ضرورت توجه به حمایت های اجتماعی در قالب بسته حمایتی از زنان تاکید کرد و گفت: تامین اجتماعی و حمایت از زنان سالمند جز لاینفک این بسته حمایتی باید باشد.

فرهمند پور با اظهار تاسف از نوع نگرش دختران تحصیل کرده بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی مبنی بر اشتغال برای کسب درآمد گفت: این نگرش باعث شده تا افسردگی در بین دختران تحصیل کرده بالا برود.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه آگاهی بخشی به زنان گفت: توسعه فعالیت های اجتماعی دختران باید به عنوان یک امر مهم در راستای ترویج شادابی و افزایش اعتماد به نفس دختران جوان فرهنگ سازی شود و خیلی دغدغه تامی معیشت مستقیم را به زنان و دختران از کنار فعالیت های اجتماعی انتظار نداشته باشیم.

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور با بیان این که تشکل های مردم نهادنقش مهمی در ترویج این باور در بین زنان دارند گفت: تشکل های غیردولتی باید با بهره گیری از ماهیت غیر سیاسی و غیر انتفاعی خویش در راستای آگاهی بخشی در بین زنان اقدام کنند.

فرهمندپور با تاکید بر ضورورت هدفگذاری درست در حوزه زنان گفت: باید با بهره گیری از تجارب ارزنده و مثبت جهانیان در این حوزه جامعه زنان را در راستای پیشبرد اهداف خود یاری کنیم و این مهم محقق نمی شود مگر با دخالت مستقیم تشکل های مردم نهاد که از جنس مردم اند و جامعه به آنها اعتماد دارد.

بانوان 60 درصد اعضای تشکل های مردمی استان را تشکیل می دهند

رئیس خانه تشکل های مردمی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به فعالیت تشکل های مردمی در استان مرکزی گفت: در استان مرکزی430 تشکل مردمی فعال است که 60 درصد فعالین این تشکل ها را زنان تشکیل می دهند.

سیاوش آقاخانی ادامه داد: نشرآگاهی در جامعه به عنوان اولین و بزرگترین هدف تشکل های مردمی استان مرکزی است و اعضا تشکل ها در تلاشند تا با اگاهی بخشی به مردم در بخشهای مختلف زمینه کاهش آسیب ها را فراهم کنند.

وی ادامه داد: انجام وظایف زمین مانده بخش دولتی و نظارت بر اجرای وظایف بخش دولتی از دیگر وظایف تشکل های مردم نهاد استان مورد توجه قرار گرفته است.