روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه ای از سرنگونی یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی که قصد جاسوسی از تاسیسات هسته‌ای نطنز را داشته است خبر داد. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی پس از رهگیری توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه مورد اصابت موشک قرار گرفت و سرنگون شد. براساس این اطلاعیه هواپیمای منهدم شده از نوع پنهانکار و رادار گریز بوده و قصد نفوذ به حریم منطقه‌ هسته ای نطنز را داشت که با هوشیاری و اقدام به موقع شبکه پدافندی، قبل از ورود به منطقه، مورد اصابت موشک زمین به هوا قرار گرفت.

این اطلاعیه افزوده است: این اقدام شیطنت‌آمیز باردیگر خوی ماجراجویی رژیم صهیونیستی را آشکارتر و برگ سیاه دیگری به پرونده سراسر جنایت و خباثت این رژیم جعلی و جنگ طلب افزود.در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درکنار سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دفاع از ملت شریف و سرزمین اسلامی ایران از آمادگی همه جانبه و قاطع برخوردار بوده و حق هر گونه واکنش و مقابله به مثل را برای خود محفوظ می داند.

بلافاصله پس از انتشار این خبر رسانه های عربی به طور گسترده به بازتاب آن پرداختند و در گزارشهای متعددی از زوایای مختلف به آن پرداختند:

- شبکه قطری الجزیره: این برای نخستین بار است که ایران از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی بر فراز تاسیسات هسته ای خبر داده است.

- پایگاه سعودی ایلاف: پهپاد اسرائیلی تلاش داشته بر فراز بزرگترین تاسیسات اتمی ایران پرواز کند.

- شبکه فرانس 24 عربی: نیروهای امنیتی ایران پهپاد مذکور را با موشک منهدم کرده اند.

- پایگاه سعودی الحیات: ایران، اسرائیل را به عبور از خط قرمز متهم کرده است.

- رویترز عربی: ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرده که به گزارشهای خارجی، واکنش نشان نمی دهد.

- روسیا الیوم: ایران اقدام اسرائیلی ها را شیطانی دانسته است.

- روزنامه الشرق الاوسط: پهپاد اسرائیلی تلاش داشته وارد منطقه پرواز ممنوع تاسیسات هسته ای ایران شود.

- پایگاه لبنانی الخبرپرس: اسرائیل بر دربهای جنگ با ایران کوبید و پاسخ محکم ایرانی‌ها را متحمل شد.