این اطلاعیه افزوده است: این اقدام شیطنتآمیز باردیگر خوی ماجراجویی رژیم صهیونیستی را آشکارتر و برگ سیاه دیگری به پرونده سراسر جنایت و خباثت این رژیم جعلی و جنگ طلب افزود.در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درکنار سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دفاع از ملت شریف و سرزمین اسلامی ایران از آمادگی همه جانبه و قاطع برخوردار بوده و حق هر گونه واکنش و مقابله به مثل را برای خود محفوظ می داند.
بلافاصله پس از انتشار این خبر رسانه های عربی به طور گسترده به بازتاب آن پرداختند و در گزارشهای متعددی از زوایای مختلف به آن پرداختند:
- شبکه قطری الجزیره: این برای نخستین بار است که ایران از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی بر فراز تاسیسات هسته ای خبر داده است.
- پایگاه سعودی ایلاف: پهپاد اسرائیلی تلاش داشته بر فراز بزرگترین تاسیسات اتمی ایران پرواز کند.
- شبکه فرانس 24 عربی: نیروهای امنیتی ایران پهپاد مذکور را با موشک منهدم کرده اند.
- پایگاه سعودی الحیات: ایران، اسرائیل را به عبور از خط قرمز متهم کرده است.
- رویترز عربی: ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرده که به گزارشهای خارجی، واکنش نشان نمی دهد.
- روسیا الیوم: ایران اقدام اسرائیلی ها را شیطانی دانسته است.
- روزنامه الشرق الاوسط: پهپاد اسرائیلی تلاش داشته وارد منطقه پرواز ممنوع تاسیسات هسته ای ایران شود.
- پایگاه لبنانی الخبرپرس: اسرائیل بر دربهای جنگ با ایران کوبید و پاسخ محکم ایرانیها را متحمل شد.
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