تولید محتوای اختصاصی زندگی با آیه ها ویژه بانوان 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی عصر یکشنبه در حاشیه نشست خبری طرح ملی زندگی با آیه ها یکی از ویژگی‌های نهضت ملی زندگی با آیه ها را تنوع گسترده محصولات فرهنگی دانست و اظهار کرد: از کتاب‌های عمومی و تخصصی تا پویانمایی، تولیدات رسانه‌ای، فضاسازی شهری، محتوای ویژه بانوان و دختران، طرح درس نوجوانان، پیک کودک و کتاب‌های رنگ‌آمیزی، همگی در قالب این طرح تولید شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به انتشار کتاب «شهادت آیه‌ها» و نیز آثار جدید منتشرشده توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی گفت: امسال برای نخستین‌بار محتوای اختصاصی ویژه بانوان و دختران نیز تولید شده و کتابی با محور روایت زندگی ۱۰ بانوی شهیده قهرمان در کنار آیات منتخب منتشر شده است.

وی با تشریح جزئیات «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» گفت: بر اساس سهم جمعیتی استان، هدف‌گذاری شده پیام این طرح به پنج میلیون نفر در خراسان رضوی برسد و یک میلیون نفر نیز در استان به جمع حافظان و عاملان به ۲۰۰ آیه منتخب قرآن کریم بپیوندند.

صاحبقرانی با بیان اینکه «در محضر قرآن کریم هستیم»، اظهار کرد: امیدواریم با همراهی اصحاب رسانه، ماه رمضان امسال به نقطه عطفی در ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه تبدیل شود.

تربیت ۱۰ میلیون حافظ ۲۰۰ آیه قرآن کریم هدف‌گذاری شده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درباره ضرورت تبدیل مفاهیم قرآن به مسلمات فکری مردم افزود: هدف این نهضت آن است که مردم آنگونه بیندیشند که قرآن می‌خواهد؛ یعنی ذهن و اندیشه جامعه قرآنی شود و افراد در ساحت‌های مختلف زندگی، بر اساس کتاب الهی که جداکننده حق و باطل است، تأمل و سپس عمل کنند.

وی با بیان اینکه این طرح یک برنامه سه‌ساله است، تصریح کرد: در سطح ملی، تربیت ۱۰ میلیون حافظ ۲۰۰ آیه قرآن کریم هدف‌گذاری شده است؛ افرادی که صرفاً حافظ لفظ نیستند، بلکه آیات را می‌فهمند، در آن تدبر می‌کنند و در زندگی خود به کار می‌گیرند. این افراد پیشران جریان زندگی قرآنی در جامعه خواهند بود.

صاحبقرانی ادامه داد: از مجموع اهداف ملی، ۱۰ درصد سهم خراسان رضوی است. بر این اساس، رساندن پیام «می‌توان با آیات قرآن زندگی کرد» به ۵۰ میلیون نفر در کشور هدف‌گذاری شده که سهم استان حدود پنج میلیون نفر خواهد بود. همچنین از ۱۰ میلیون حافظ پیش‌بینی‌شده در کشور، حدود یک میلیون نفر مربوط به استان خراسان رضوی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: هدف دیگر این نهضت، تغییر انگاره‌های ذهنی ۳۰ میلیون نفر در کشور است؛ از جمله تقویت باور به انسجام ملی، اتحاد مردم به‌عنوان عامل بازدارنده در برابر تهدیدها، آمادگی نیروهای مسلح، لزوم استقامت و مقاومت برای رسیدن به قله‌ها و امیدآفرینی در دل سختی‌ها.

وی با اشاره به هدف فعال‌سازی یک میلیون سفیر آیه در کشور گفت: در این طرح، اقشار مختلف جامعه می‌توانند نقش‌آفرین باشند؛ از معلم و دانش‌آموز تا نانوا، آرایشگر، مکانیک و مادر خانه‌دار. هر فرد می‌تواند در محیط کار یا زندگی خود، آیات منتخب را ترویج و نسبت به مفاهیم آن یادآوری ایجاد کند.

صاحبقرانی تأکید کرد: این طرح، متعلق به یک دستگاه خاص نیست. اگرچه دبیرخانه آن در سازمان تبلیغات اسلامی مستقر است، اما نهضتی ملی محسوب می‌شود و از «آرم‌ها» عبور کرده و بر «آرمان‌ها» تمرکز دارد. همه دستگاه‌ها، مؤسسات و افراد دغدغه‌مند می‌توانند در اجرای آن مشارکت داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به همراهی نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش، صدا و سیما، اوقاف، امور مساجد، ائمه جمعه، سپاه و بسیج گفت: رایزنی‌های ملی و استانی برای هم‌افزایی انجام شده و حتی از سوی وزارت کشور به استانداران برای حمایت از این طرح ابلاغ صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هر سال پنج آیه به‌عنوان آیات محوری انتخاب می‌شود، اظهار کرد: این آیات متناسب با شرایط روز و نیازهای جامعه انتخاب شده‌اند و محور فضاسازی‌ها و برنامه‌های ویژه خواهند بود. از جمله این آیات می‌توان به آیه ۶۸ سوره طه «لا تخف انک انت الاعلی»، آیات ۵ و ۶ سوره انشراح «فإن مع العسر یسرا»، آیات ۲ و ۳ سوره طلاق «و من یتق الله یجعل له مخرجا»، آیه ۱۷۳ سوره آل عمران «حسبنا الله و نعم الوکیل» و آیه ۲۵۰ سوره بقره با مضمون دعای ثبات قدم اشاره کرد.

اجرای طرح در مناطق کم‌برخوردار

صاحبقرانی از چاپ «مصحف زندگی با آیه‌ها» خبر داد و گفت: در حاشیه هر صفحه این قرآن، یکی از آیات منتخب درج شده و قرار است پس از ماه مبارک رمضان در مساجد و در قالب طرح «تلاوت نور» مورد استفاده قرار گیرد تا در کنار تلاوت روزانه قرآن، نسبت به آیات منتخب نیز تذکر و تأمل صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین نصب و ترویج اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» را حلقه اتصال نهضت با مردم دانست و افزود: این نرم‌افزار شامل بخش‌های آموزشی، مسابقات لحظه‌ای، آزمون گواهی حفظ، صدور مدرک آنلاین، کارنامه عملکرد، ختم گروهی و متن ساده‌سازی‌شده آیات است.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر در این سامانه مشارکت داشته‌اند.

صاحبقرانی درباره سهم مناطق کم‌برخوردار نیز گفت: اجرای این طرح محدود به شهرها نیست و در روستاها نیز با کمک سفیران آیه در حال انجام است.

وی تأکید کرد: رویکرد ملی و فراگیر طرح، مانع از موازی‌کاری شده و همه دستگاه‌ها در یک مسیر مشترک فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره پناه بردن به قرآن در زمان فتنه‌ها خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ ترکیبی و فشارهای دشمنان، قرآن می‌تواند عنصر تقویت‌بخش جامعه باشد و با قرآنی شدن مسلمات فکری، مسیر درست برای جامعه هموار شود.