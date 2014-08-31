موضع باشگاه پرسپولیس در قبال کارت پایان خدمت مهرداد پولادی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرده بود یکی از بازیکنانی که کارت پایان خدمت او مشکل دارد، مهرداد پولادی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس است که باید برای ارائه مدارک و رفع شبهات اقدام کند. البته باشگاه تراکتورسازی هم اعلام کرده است که در صورت مشمول بودن پولادی، خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن است تا دوران سربازی‌اش را در این باشگاه بگذراند.

مهدی خواجه وند سخنگوی باشگاه پرسپولیس در اینباره اظهار کرد: ما اصرار داریم که پولادی بازیکن ماست ولی وی تاکنون از حضور در تمرینات خودداری کرده است. به هر حال بعد از آنکه اعلام شد کارت خدمت این بازیکن مشکل دارد، باید وضعیتش با پرسپولیس مشخص شود.

وی با بیان اینکه از پیشنهاد تراکتورسازی بی خبر است، گفت: بعد از مشخص شدن وضعیت پولادی با پرسپولیس، کارت پایان خدمت او را پیگیری می‌کنم. حسین ماهینی هم دیگر بازیکنی بود که وضعیت کارت پایان خدمتش را پیگیری و مشکلش را حل کردیم.