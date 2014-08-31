ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر صبای قم و خارج شدن این تیم از شرایط بحرانی با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: من از اول فصل هم گفته بودم پرسپولیس می‌تواند یکی از مدعیان قهرمانی باشد. حتی همان موقع که پرسپولیس نتیجه نمی‌گرفت و همه بعد از باخت‌ انتقاد می‌کردند، این حرفم را تکرار کرده بودم. پرسپولیس بازیکنان جوانی و ارزنده‌ای دارد ولی فشار روانی زیادی را تحمل می‌کنند.

وی افزود: پرسپولیس برای نتیجه گیری نیاز دارد که این فشارها را بردارد. علی دایی پرسپولیس را جوان کرده و این برنامه وی ممکن است برای هفت، هشت سال کارایی داشته باشد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره نقاط ضعف این تیم تاکید کرد: نیاز است که پرسپولیس یک هافبک بازیساز جذب کند. مدافع کاستاریکایی هم خوب جواب داده ولی به نظرم لازم است در خط دفاعی هم یک بازیکن دیگر جذب شود.

آشتیانی ادامه داد: ضمن اینکه برای نتیجه گیری نیاز است مدافعان کناری در برنامه‌های هجومی حضور بیشتری داشته باشند. زمانی که ما فوتبال بازی می‌کردیم 80 درصد وظیفه مدافعان کناری انجام کار دفاعی بود و فقط 20 درصد در برنامه‌های هجومی شرکت می‌کردند ولی امروز مدافعان کناری حداقل باید 50 درصد توانشان را در حمله به کار بگیرند.

وی در خصوص حضور نیلسون و سوشا مکانی درون دروازه پرسپولیس و تغییر آنها بعد از چند بازی اظهار کرد: اگر نیلسون در بازی با پدیده آن اشتباه را نمی‌کرد که منجر به گل پدیده شود، در بازی با صبا هم درون دروازه می‌ایستاد. اتفاقا حضور همزمان نیلسون و سوشا در پرسپولیس خوب است. دایی رقابت خوبی بین آنها انداخته و دروازه‌بان‌ها می‌دانند که حق اشتباه ندارند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال روز شنبه موفق شد با نتیجه 2 بر صفر تیم صبای قم را شکست بدهد.