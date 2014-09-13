به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل از از برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان، مذاکرات جدیدی با مقامات دولت چین داشته است تا بتواند موضوع فاینانس چین برای پروژه های ایران را حل و فصل کند که بنا بر اعلام یک منبع آگاه، این سفر "بسیار موفقیت آمیز" بوده است.

براساس مذاکراتی که سیف با مقامات چینی داشته، گفته می‌شود مقرر شده تا سقف فاینانس تا 70 میلیارد دلار افزایش یابد، ضمن اینکه میزان آورده ایران برای گشایش این فاینانس‌ها نیز کاهش یابد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که میزان آورده ایران که مقرر شده برای استفاده از هر یک از این فاینانس‌ها 15 درصد باشد، بنا بر توافق اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مقامات چینی برای برخی پروژه های خاص به 7.5 درصد برسد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم هفته گذشته از گشایش میلیاردها دلار فاینانس چینی پس از دیدار سوم روسای جمهور ایران و چین خبر داده بود که این دیدار در حاشیه اجلاس شانگهای در ظهر جمعه در تاجیکستان صورت گرفت.

هم اکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد. استفاده از فاینانس چین برای پروژه‌های ایران بیشتر متمرکز بر پروژه های دولتی است و در میان فهرستی که برای استفاده از این فاینانس به چین پیشنهاد شده پتروشیمی ها، تجهیزات صنعت نفت و پروژه های فولادی که از سوی ایمیدرو به 7 طرح فولادی معروف است، به چشم می‌خورد.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام در نشست خصوصی رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان در این باره چه گذشته است و آیا حسن روحانی در این باره موضع‌گیری خواهد کرد؟