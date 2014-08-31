محمد حسن پیوندی در گفتگو با مهر درباره راه اندازی سومین هاب پتروشیمی ایران در حاشیه سواحل دریای عمان، گفت: در سال های 82 و 83 به دلیل مسائل استراتژیک و محدود بودن زمین‌های عسلویه پیشنهاد ایجاد هاب جدید پتروشیمی در بندر چابهار ارائه شد.



معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه شکل گیری سومین هاب متمرکز پتروشیمی ایران در بندر چابهار منجر به تمرکززدایی از تراکم تجهیزات در منطقه عسلویه و کاهش آلودگی هوا خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر این بیشتر محصولات تولیدی پتروشیمی‌های مستقر در چابهار صادراتی هستند و صادرات این محصولات به بازار جهانی حدود یکهزار کیومتر به بازارهای جهانی نزدیک تر خواهد شد.



مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هزینه سرمایه گذاری در خطوط لوله به بندر چابهار از محل کاهش هزینه های حمل و نقل در اقتصاد ملی جبران خواهد شد، بیان کرد: بر اساس برآوردهای اقتصادی انجام گرفته این هزینه در مدت سه سال بازگشت داده می شود.



سخنگوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هم اکنون توسعه صنایع پتروشیمی در بندر چابهار در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: ایجاد هاب جدید پتروشیمی در چابهار با استقبال سرمایه گذاران داخلی و بین المللی روبرو شده است.





آخرین وضعیت فاینانس چینی پتروشیمی‌ها



پیوندی همچنین در پاسخ به مهر درباره آخرین وضعیت تامین فاینانس چینی برخی از طرح‌های در دست اجرای صنایع پتروشیمی، توضیح داد: فاینانس این پروژه‌ها در بانک مرکزی مراحل نهایی را سپری می کند.



معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: یک سری تفاهمات نیاز است بین بانک مرکزی و چینی‌ها و در آنها نظر بانک مرکزی لحاظ شود.



در همین حال عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا با بیان این که در مجموع، صنعت پتروشیمی حدود ١٠ میلیارد یورو از فاینانس کشور چین، سهمیه خواسته است، گفته است: تاکنون از این میزان حدود دو میلیارد یورو برای طرحهای جدید پتروشیمی، شامل پتروشیمی‌های در دست ساخت سبلان، بوشهر، مسجدسلیمان و لردگان گشایش یافته است.



معاون وزیر نفت تاکید کرده است: هم اکنون در زمینه فاینانس چین، موانع ای مانند، تایید گارانتیهای پیش پرداخت و حسن انجام کار توسط بانک مرکزی ایران باقی مانده که تاکنون حل نشده است.



حسن پیوندی پیشتر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازگشایی خطوط اعتباری چینی طرح‌های جدید و در دست ساخت صنعت پتروشیمی ایران، اظهار کرده بود: تاکنون فاینانس هفت طرح جدید صنعت پتروشیمی ایران توسط فاینانسورهای چینی بازگشایی شده است.



قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه ارزش ارزی بازگشایی فاینانس این 7 طرح پتروشیمی بین 3.5 تا 4 میلیارد یورو برآورد می شود، تصریح کرد: به زودی فاینانس چند طرح دیگر صنعت پتروشیمی توسط فاینانسورهای چینی بازگشایی می شود.



به گزارش مهر، پس از بازگشایش فاینانس چینی پتروشیمی در دست ساخت لردگان در استان چهارمحال و بختیاری به ارزش تقریبی 470 میلیون یورو، خط اعتباری 4 طرح جدید صنعت پتروشیمی توسط فاینانسورهای چینی اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بازگشایی شد.



در ادامه بازگشایی خطوط اعتباری و فاینانس چینی طرح‌های جدید و در دست ساخت پتروشیمی، فاینانس چینی مجتمع های پتروشیمی در دست احداث سبلان و صدف هم در خرداد ماه سال جاری بازگشایی شد.



یکی از اهداف دولت تدبیر و امید افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به 100 میلیون تن و افزایش ارزش تولید محصولات به 40 میلیارد دلار در سال است.



از این رو بیژن زنگنه وزیر نفت با انتقاد از روند توسعه صنعت پتروشیمی در چند سال اخیر وعده داده است که دومین جهش توسعه صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید رقم خواهد خورد.