4000 هکتار باغ انگور در تاکستان در آستانه نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی یکشنبه شب در چهارمین نشست اتاق فکر آب استان قزوین در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای گفت: باید تکلیف خود را از سهمیه آب سد طالقان مشخص کنیم و یا از ظرفیت آبی ارتفاعت دو هزار و سه هزار برای سیراب کردن زمینها استفاده کنیم و بدانیم این موضوع به امنیت ملی بستگی کامل دارد.

وی افزود: امروز در حالی که برخی چهار حلقه چاه برای آبیاری 400 هکتار زمین دارند در یک روستا برای یکهزار هکتار مزرعه یک حلقه چاه هم نیست لذا باید چاههای مجاز هم کنترل و نظارت شود تا بتوانیم منابع آبی را مدیریت کنیم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 25 هزار هکتار باغ انگور در تاکستان نیازمند آب است و اگر دیر بجنبیم چهار هزار هکتار باغ انگور در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت.

این نماینده بیان کرد: قانون توزیع عادلانه آب نواقصی دارد که باید در مجلس اصلاح شود زیرا به نظر می رسد نسنجیده تصویب و اجرا شده که باید وزارتخانه را درگیر کنیم تا تکلیف چاههای فرم یک و پنج مشخص شود تا از هدر رفتن منابع آبی جلوگیری کنیم.

دستگاه قضایی با چاه های غیرمجاز برخورد کند

رحمانی خواستار برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با چاههای غیرمجاز شد و اظهارداشت: آب انفال است و حتی چاههای مجاز باید در میزان برداشت کنترل جدی شود تا کارها به سرانجام برسد.

وی یادآورشد: تاکستان با اقتصاد تک محصولی نقش مهمی در اشتغال منطقه در حوزه کشاورزی دارد و اگر آب مورد نیاز باغات این شهرستان تامین نشود با بحران مهاجرت، افزایش بیکاری و بحران اقتصادی در منطقه مواجه خواهیم شد.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصوب شده بود 25 درصد آب سد طالقان به تاکستان اختصاص یابد که باید پیگیر این سهم و حقابه باشیم تا از مشکل نجات یابیم.

یاری: 18 درصد اعتبارات استان در بخش آب

ابوالفضل یاری مدیرکل برنامه ریزی استانداری هم در چهارمین جلسه اتاق فکر آب اظهارداشت: سرفصل اعتبارات استان در برنامه چهارم 67 میلیارد و 381 میلیون تومان بود که 18 درصد آن به بخش آب اختصاص داده شده است.

وی افزود: در سال 90 سهم اعتبارات آب استان 10 میلیارد و 461 میلیون تومان بود که در سال 91 این اعتبار به 21 میلیارد و 390 میلیون تومان رسید.

مدیرکل برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: در سال گذشته هم با توجه مسئولان استان برای حل مشکلات آبی 23 میلیارد و 191 میلیون تومان برای بخش آب اختصاص داده شد که در سال جاری این رقم در حوزه اعتبارات ملی و استانی شده به 67 میلیارد تومان رسیده است.

یاری گفت: شرکت آب منطقه ای قزوین 15 میلیارد تومان، آبفا 29 میلیارد تومان، آبفای روستایی 17 میلیارد تومان و جهادکشاورزی چهار میلیارد و 549 میلیون تومان برای امسال پیش بینی اعتبار دارند که برای اجرای طرح های بزرگ مانند سدسازی این مبالغ جوابگو نیست و باید از اعتبارات ملی برخوردار شویم.

وی بیان کرد: رویکرد سالهای اخیر تاکنون نگاه حمایتی مسئولان استانی به موضوع آب بوده و 18 درصد اعتبارات اگر به طور کامل اختصاص داده شود در زمان تعیین شده می توان کارهای مناسبی انجام داد.