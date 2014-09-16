به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار ناظمی در گفتگو با پایگاه خبری این وزارتخانه در خصوص اتفاقات برنامه 90 دوشنبه شب ضمن بیان مطلب فوق گفت: با همه احترامی که برای عادل فردوسی پور قائلم، آنچه در برنامه 90 دیشب رخ داد، بیشتر بررسی حواشی بود و فرصتی برای آگاهی مردم از اصل تغییرات در هیات مدیره دو تیم استقلال و پرسپولیس داده نشد.

وی ادامه داد: مردم اول باید بدانند استقلال و پرسپولیس با چه وضعی به وزارت ورزش دولت یازدهم واگذار شد؟، چرا تصمیم بر تغییر هیات مدیره و مدیران عامل بود؟ و چرا وزارتخانه تصمیم به شفاف‌سازی قراردادهای میلیاردی و خارج از اصول گرفت؟

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه تهیه کننده برنامه 90 پیشنهاد ما را برای حضور امیررضا خادم به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر به صورت حضوری در این برنامه را نپذیرفت، افزود: نظر عادل فردوسی‌پور حضور تلفنی آقای خادم بود که به نظرم شرط عدالت این بود که در مقابل مباحث مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس، اصل تساوی گویش هم رعایت شود و خادم هم به استودیو 90 می‌رفت.

وی در ادامه تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان دو تیم استقلال و پرسپولیس را در بدترین شرایط ممکن تحویل گرفت و تلاش کرد با رعایت حقوق مردم و اصل شفافیت، مدیریت را آن را تا زمان واگذاری برعهده گیرد و امیدوارم فردوسی‌پور در برنامه هفته آینده این فرصت را به معاون وزیر ورزش و جوانان بدهد تا با حضور در استودیو برنامه، مردم را از وقایع تلخ و وضع آشفته این دوباشگاه در آغاز کار دولت یازدهم آگاه کند.

ناظمی همچنین از پیگیری حقوقی ادعای مهمانان برنامه 90 مبنی بر دخالت وزیر در برکناری سرمربی پیشین پرسپولیس خبر داد.