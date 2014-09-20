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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۰۱

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

مدیر کل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی، تاریخ برگزاری آزمون وهمچنین زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی این سازمان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی آذرنوشان گفت: داوطلبان آزمون استخدامی این سازمان می توانند از روز چهارشنبه دوم لغایت پنج شنبه سوم مهرماه سال جاری با مراجعه به سایت رسمی سازمان به نشانی www.tamin.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه  وبرگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی افزود: آزمون کتبی استخدامی سازمان تأمین اجتماعی ساعت 8 صبح روز جمعه چهارم مهرماه سال جاری همزمان در تهران و سایر مراکز استان های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

حسینی آذرنوشان تصریح کرد: داوطلبان آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در سال 93 از تاریخ پانزدهم لغایت بیست وپنجم مرداد سالجاری نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کرده‌اند.

کد مطلب 2373576

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