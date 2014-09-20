تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی آذرنوشان گفت: داوطلبان آزمون استخدامی این سازمان می توانند از روز چهارشنبه دوم لغایت پنج شنبه سوم مهرماه سال جاری با مراجعه به سایت رسمی سازمان به نشانی www.tamin.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه وبرگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی افزود: آزمون کتبی استخدامی سازمان تأمین اجتماعی ساعت 8 صبح روز جمعه چهارم مهرماه سال جاری همزمان در تهران و سایر مراکز استان های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

حسینی آذرنوشان تصریح کرد: داوطلبان آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در سال 93 از تاریخ پانزدهم لغایت بیست وپنجم مرداد سالجاری نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کرده‌اند.