به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، "محمد سالم باسندوه" که ساعتی پیش از سمت خود به عنوان نخست وزیر استعفا کرد، طی اظهاراتی آخرین مواضع خود را مطرح کرد.

وی با متهم کردن "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور یمن به تکروی در قدرت، اظهار داشت: من مسئولیتی در دولت یمن نداشتم.

باسندوه با اشاره به تصمیم خود برای استعفا از نخست وزیری افزود: به موجب اتفاق انتقال قدرت که با برکناری "علی عبدالله صالح" همراه شد و با وجود طرح کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه شراکت من و رئیس جمهور در رهبری کشور، این مسئله فقط برای مدت کوتاهی رخ داد و پس از آن "عبدربه منصور هادی" کنترل همه امور را برعهده گرفت، تا جایی که من را حتی از مسائل امنیتی و نظامی کشور و روابط یمن با کشورهای دیگر با خبر نمی کردند.

این در حالی است که به گزارش العربیه، برخی منابع سیاسی باسندوه را به خیانت و جانبداری از حوثی‌ها با تسلیم مقر نخست‌وزیری به آنها متهم کرده اند.