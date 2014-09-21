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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۳۵

آخرین تحولات یمن/

العربیه: پایتخت یمن سقوط کرد/ دستور وزیرکشور درباره عدم حمله به حوثی‌ها

منابع امنیتی در یمن با اشاره به دستور وزیرکشور یمن درباره عدم حمله نظامیان این کشور به حوثی‌ها از سیطره حوثی‌ها بر ساختمانهای استراتژیک صنعاء خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حوثی‌ها توانسته اند در ادامه درگیری‌های امروز در صنعاء بر ساختمان فرماندهی کل ارتش، مقر نخست وزیری و ساختمان رادیو و تلویزیون صنعاء سیطره پیدا کنند.

همچنین "عبده الترب" وزیر کشور یمن به نیروهای مسلح یمن دستور داده با حوثی‌ها درگیر نشوند.

این در حالی است که منابع خبری از درگیری‌های شدید در اطراف ساختمان وزارت دفاع یمن خبر می‎دهند.

برخی منابع نیز در خبرهایی از سقوط پایتخت یمن و کنترل کامل آن توسط حوثی‌ها خبر دادند.

همچنین شبکه العربیه اعلام کرد که صنعا سقوط کرده است.

کد مطلب 2374774

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