روایت داستان نبرد 23 نوجوان با صدام در 23 شبکه تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، اکثر شبکه های استانی سیما مستند «23 و آن یک نفر» را به طور هماهنگ پخش خواهند کرد. این مستند داستان شبه افسانه ای اسارت 23 نوجوان در عملیات آزادسازی خرمشهر است که در دیداری با صدام حسین رییس جمهور عراق به طور اتفاقی دست به کاری می‌زنند که اتفاقات این مستند را رقم می زند.



کارگردان این فیلم مستند حماسی و کاملا مبتنی بر واقعیت مهدی جعفری است و براساس یک رویکرد هماهنگ در شبکه های استانی سیما در معرض دید بینندگان قرار خواهد گرفت. همچنین کتابی با همین مضمون با نام «آن 23 نفر» که خاطرات احمد یوسف‌زاده است به تازگی توسط انتشارات سوره مهر رونمایی و روانه بازار شده است.

روز و ساعت پخش مستند «23 و آن یک نفر» در سیمای مراکز استان ها در جدول ذیل آمده است: