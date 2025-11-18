  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

مدیر عامل شرکت اسکان ایران از خبرگزاری مهر بازدید کرد

مدیر عامل شرکت اسکان ایران از خبرگزاری مهر بازدید کرد

مدیر عامل شرکت اسکان ایران و مسئول پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در بنیاد علوی، از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاتف مدیر عامل شرکت اسکان ایران و مسئول پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در بنیاد علوی، ظهر امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با مدیر عامل شرکت اسکان ایران به‌زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد خبر 6660305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها