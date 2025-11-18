مدیر عامل شرکت اسکان ایران از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاتف مدیر عامل شرکت اسکان ایران و مسئول پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در بنیاد علوی، ظهر امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با مدیر عامل شرکت اسکان ایران به‌زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.