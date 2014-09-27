گردهمایی فرماندهان دفاع مقدس استان ایلام با عنوان "قافله خورشید" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امام جمعه ایلام ظهر شنبه در این آیین گفت: مردم استان ایلام در هشت سال جنگ تحمیلی خط مقدم جبه های جنگ بوده است و این مردم شایسته توجه هستند که در این بین سرداران دفاع مقدس نقش مهمی داشته اند.



وی با اشاره به رشادت های مردم و رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: استان ایلام با داشتن 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از آوردگاه های رزمندگان اسلام با دشمن بعثی در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

امام جمعه عنوان کرد: امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهیدان است و استکبار و قدرت های جهانی بعد از جنگ تحمیلی نیز درصدد هستند تا به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند.



حجت الاسلام و المسلمین لطفی افزود: تحریم هایی که به بهانه پرونده هسته ای بر علیه کشورمان تحمیل می شوند نمونه ی بارز دشمنی غرب واستکبار با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.



وی افزود: استکبار جهانی درصدد است تا با حربه های فرهنگی و جنگ نرم علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرهنگ اصیل اسلامی را مورد هجوم قرار دهند.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه دفاع مقدس برای ملت ما یک ارزش ماندگار و یک میراث گرانقدر است، اضافه کرد: همه باید در راستای صیانت از این میراث ماندگار تلاش کنند و هر کسی در این راستا باید دین خود را ادا کند.

عمران علیمحمدی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: دفاع 8 ساله عزت، سربلندی، وحدت، توانمندی، پیروزی، افتخار و مقاومت اسلام و ایران را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای بیان رشادتهای مردم استان ایلام است، مردمی که در طول هشت سال دفاع مقدس هرگز این مرز و بوم خود را رها نکرده و تا پای جان در برابر دشمن ایستادند.

وی بیان داشت: باید از تجربیات ایثارگران، جانبازان، آزادگان و سرداران رشیدی که از خاک و مکتب خود دفاع کردند به بهترین شکل استفاده شود.