تبدیل مساحت 300 هکتاری پادگان قلعه مرغی به فضای سبز غیر ممکن است

علیرضا نادری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: از سال 93 رعایت قوانین نمای ساختمان ها برای تمامی املاک و بناهای شهر تهران اجباری شده است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه بخشنامه ضوابط نماهای ساختمانی نیز در سه بخش تهیه شده استٰ ادامه داد: متعاقب اجبار در اجرای قوانین نما و ضوابط ساختمان ها در سه ایجابی، سلبی و توصیه ها تدوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشنامه مذکور هم اکنون در تمامی مناطق شهر تهران در حال اجراستٰ بیان کرد: اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که این بخشنامه در قالب لایحه‌ای تحت عنوان قوانین و ضوابط نمای ساختمان های شهر تهران باید برای بررسی بیشتر به شورای شهر تهران ارائه شود.

معان معماری و شهرسازی شهردار تهران با اشاره به جلسه مشترکی که در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص نمای ساختمان‌های شهر تهران با حضور سالاری، رئیس کمیسیون و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تشکیل شده بودٰ، یادآور شد: در این جلسه نیز عنوان کردم که باید اصلاح نماهای شهر تهران از یک نقطه ای آغاز می شد و بخشنامه ضوابط نمای ساختمان های شهر تهران نیز نقطه شروع این تحول در شهر تهران بود.

وی با بیان اینکه مقرر شده است تا بخشنامه قوانین و ضوابط نماب ساختمان های شهر تهران در قالب لایحه‌ای تدوین و به شورای شهر تهران ارائه شودٰ تاکید کرد: به زودی این لایحه در اختیار شورا و کمیسیون معماری و شهرسازی شورا ارائه می شود تا اعضا شورای شهر نظرات خود را در این خصوص مطرح کنند .

لایحه مدیریت یکپارجه حریم شهر تهران روی میز شورای عالی معماری و شهرسازی

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در بخش دیگر صحبت های خود با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه در حریم پایتخت گف: لایحه مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شده است تا تصویب این لایحه مقدمه ای برای تغییر ماده 2 قانون تقسیمات کشوری شود.

علیرضا نادری با اشاره به وسعت حریم شهر تهران افزود: محاسبات کارشناسی نشان می دهد که شهر تهران دارای 1200 کیلومتر حریم بوده در حالی که حریم پایتخت به تنهایی و بدون محاسبه شهرهای اطراف تهران در حال حاضر 6000 کیلومتر مربع است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در مدیریت حریم تهران ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته طرح راهبردی و ساختاری حریم را به شورای عالی شهرسازی ارائه و به تصویب این شورا رسیده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه هم اکنون در اجرای این طرح در حریم شهر تهران مشکلات زیادی وجود داردٰ، بیان کرد: مشکلی که در طرح ساختاری و راهبردی حریم وجود دارد، این است که در طرح مذکور هر کدام از شهرهای اطراف تهران را مطابق با قانون 2 تقسیمات کشوری با حریم مجزای آن دیده شده است. به عنوان مثال شهر اقماری اسلامشهر در این طرح با حریم اطراف آن دیده شده که این مساله در مدیریت حریم مشکلاتی را برای شهرداری تهران به وجود می‌آورد.

نادری با اشاره با انتقادات شهرداری تهران به طرح راهبردی و ساختاری حریم شهر تهران یادآور شد: بحثی که در این میان وجود دارد این است که ه اتفاقی که در شهرهای اطراف شهر تهران و حریم آن روی می دهد با توجه به اینکه فرماندارٰ، شهردار و شورای شهر مجزا دارند، به شهرداری تهران مربوط نمی شود اما چگونه ممکن است شهری مانند اسلامشهر که خود در حریم شهر تهران قرار گرفته است دارای حریم مجزایی باشد. چرا که در این صورت مدیریت حریم پایتخت برای مدیریت شهر تهران مشکل خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌البته در دو سال گذشته در معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران مطابق با حکم دکتر قالیباف کمیته حریم تشکیل شده است که ما در این کمیته به تمامی پرونده‌هایی که متقاضی ساخت و ساز در حریم شهر تهران است پاسخ منفی می دهیم. اعتقاد داریم که هر گونه ساخت و ساز در حریم پایتخت ممنوع است.

نادری با بیان اینکه مساحت حریم شهر تهران برابر با نیم درصد از مساحت کل کشور استٰ، گفت: این در حالی است که جمعیتی که در این کلانشهر و حریم آن زندگی می کنند 20 درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود این مساله از نظر آمایش سرزمین و همچنین از نظر مطالعات سرزمینی قاعدتا تمرکز این میزان جمعیت در یک کلانشهر مشکلاتی را برای پایتخت به وجود می‌آورد بنابراین اعتقاد داریم که باید تمامی مسائل پایتخت کنترل شده و نباید در حریم ساخت و سازی انجام شود. اگر هم بعضا مجوزهایی صادر می شود از سوی شهرهای دیگر است و شهرداری تهران در این زمینه مجوزی نمی دهد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تصمیم اخیر شورای عالی شهرسازی مبنی بر انجام هر گونه اقدام مدیریت شهری در بوستان ولایت و کل مساحت پادگان قلعه مرغی باید منوط به اخذ مجوز از سوی این شورا باشد؛ توضیح داد: این تصمیم در قالب یک نمابر فوری به معاونت معماری و شهرسازی ارسال شد . در این نمابر عنوان شده بود که کاربری پادگان قلعه مرغی در مجموع و بوستان ولایت مورد بررسی شورای عالی معماری و شهرساز قرار دارد.

نادری با بیان اینکه خوشحال هستیم که شورای عالی معماری و شهرسازی که وظیفه رسیدگی به مسائل شهرسازی کل کشور را برعهده دارد، اکنون به فکر حل مسائل ئ مشکلات پایتخت افتاده استٰ، گفت: همانطور که می دانید پادگان قلعه مرغی اولین فرودگاه کشور است ه در سال 1301 تقاضای ساخت آن از سوی دولت انگلیس مطرح شد و دولت وقت این پادگان را ساخت. همجنین در سال 1310 اولین خلبان ایرانی از این فرودگاه اولین پرواز خود را انجام داده است و به نوعی جزئی از میراث فرهنگی شهر تهران و کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه یکی از آشیانه های این پادگان ثبت میراث فرهنگی شده و مابقی آشیانه‌های به جای مانده از آن نیز در لیست ثبت فرهنگی قرا دارد، افزود: کل مساحت این پادگان 291 هکتار است و در بازدیدی که مقام معظم رهبری در سا 88 از آن داشتند با استناد به مصوبه مجلس مبنی بر لزوم خروج پادگان‌ها از کشور که برای اجرای این قانون باید شهرداری یک سوم ارزش ریالی کل زمین و یا 30 درصد از عرصه را به مالک این پادگان پرداخت کند؛ مطرح کردند. در آن زمان مقام معظم رهبری مطرح کردند که این پادگان به فضای سبز تبدیل شود. البته در متن سخنرانی ایشان در آن سال که اخیرا نیز در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز مورد بررسی مجدد قرا گرفت عنوان شده است که 80 هکتار از این زمین به ساخت و ساز اختصاص پیدا کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه بنیاد تعادون ناجا مالک این زمین بوده است،‌ بیان کرد:‌البته باید به این مساله نیز اشاره کنم که در سال 83 دکتر حناچیٰ معاون وزیر راه و شهرسازی با هلکوپتر پروازی را در آسمان پادگان قلعه مرغی داشته و عکس های هوایی‌ای نیز از این محدوده تهیه می کند. در آن زمان مصوبه ای در کمیسیون ماده 5 مطرح می شود مبنی بر اینکه 50 درصد از این اراضی مسکونی و 50 درصد مابقی نیز به بخش خدماتی تعلق گیرد.

نادری با بیان اینکه هم اکنون این مصوبه در کمیسیون ماده 5 نیز موجود است، ادامه داد: اما در سال 85 بار دیگر مصوبه ای در خصوص این پادگان در کمیسیون ماده 5 مطرح می شود که مصوبه تعلق 50 درصد از این اراضی به بافت مسکونی حذف شده و مطرح می شود که بخشی از این زمین به توسعه تجارت جهانی دراین بخش از تهران اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه آخرین مصوبه قبل از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی شهر تهران بوده است، یادآور می‌شود: بعد از ابلاغ طرح جامع شهر تهران اجرای این مصوبه نیز منتفی می شود چرا که مطابق طرح جامع و تفصیلی شهر تهران جانمایی ایجاد مرکز تجارت جهانی در تهران شامل بخش‌هایی ای محور بزرگراه فدائیان اسبام تا میدان راه آهن است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه آخرین تصمیمات درخصوص چشم‌انداز پادگان قلعه مرغی در تاریخ 89.3.31 بوده است، تاکید می کند: برابر این مصوبه مقرر می شود تا 75 درصد از عرصه این زمین اختصاص به فضای سبز پیدا کرده و به 25 درصد مابقی نیز سطح اشغال در قالب اجرای طرح های اداری، تجاریٰ خدماتی و... داده می شودو نکته قابل تامل در این مصوبه عنوان صریح طرح های خدماتی شامل طرح های خدمات محله، خدمات فرهنگی، اجتماعی و ... است.

نادری با بیان اینکه هفته گذشته تعین تکلیف این اراضی در شورای عالی معماری و شهرسازی مزرح شده است، یادآور شد: مساله که در این میان باید به آن اشاره کنم، این است که ما در این زمین شریکی به نام بنیاد تعاونی ناجا داریم. بالاخره صاحب30 درصد از این زمین است و باید منافع آن نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: هنوز مصوبه ای از سوی شورای عالی شهرسازی بابت آینده اراضی قلعه مرغی به ما ابلاغ نشده است اما طبق صحبت هایی که در این شورا مطرح شده ، تصمیم بر این بوده تا سطح اشغال این اراضی به 10 درصد کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری تهران در اراضی باقیمانده پادگان قلعه مرغی تاکید کرد: از دو سال پیش شهرداری تهران مشاوری را برای بررسی و تدوین طرح بهره‌برداری از این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تعیین کرده است. اما باید به این نکته اشاره کنم که مدیریت شهری در اراضی بوستان ولایت به دنبال اجرای طرح های کالبدی و کارکردی است. به عبارت دیگر آنچه ما در اراضی این پادگان دنبال می کنیم، تبدیل این اراضی بخش هویتی تهران به عنوان اولین فرودگاه پایتخت و همچنین به عنوان یکی از المان های کاهش فاصله شمال و جنوب شهر است. به عبارت دیگر مدیریت شهری در بوستان ولایت به دنبال ایجاد فضاهای سبز و باز و در عین حال به دنبال تبدیل این اراضی به عنوان نشان جمهوری اسلامی ایران است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در عین حال تاکید کرد: باید به این مساله نیز توجه داشت که هر پروژه ای در هر کجای دنیا بخواهد موفق شود، باید سه رکن مردم، حاکمیت و سرمایه گذاران را با هم داشته باشد و اگر این سه بخش با هم منطبق باشد پروژه موفق می شود. به هر حال ما داخل این اراضی یک شریکی داریم که 30 درصد از این اراضی که شامل 70 هکتار زمین از کل 291 هکتار مساحت پادگان قلعه مرغی می شود متعلق به این شریک است. باید دید که این شریک برای 70 هکتاری که متعلق به وی است چه برنامه ای دارد قطعا بارگذاری هایی در این محدوده انجام خواهد شد.

نادری یادآور شد: از سوی دیگر تبدیل 300 هکتار به فضای سبز شهری به یک فضای بی دفاع شهری تبدیل خواهد شد این توضیحات نیز در سال 90 در دیداری که شهرداری تهران با مقام معظم رهبری داشت، ارائه شد. نگهداری از 300 هکتار فضای سبز کار بسیار مشکلی است. از سوی دیگر باید به این مساله توجه داشت که حضور مردم در این اراضی نیز باید نقش اساسی داشته باشد. باید منتظر شد و دید که شورای عالی شهرسازی چه تصمیمی را مصوب و ابلاغ می کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران در اراضی بوستان ولایت به دنبال منابع درآمدی نبوده است، گفت: چنانچه تبدیل بخشی از این اراضی به فضای سبز پیشنهاد شهرداری تهران بوده است. اما باید به منافع شریک دیگر این اراضی نیز توجه کرد. همچنین اگر ما در نظر داشته باشیم که اختلاف شمال و جنوب شهر تهران را کم کنیم نیاز به محرک های توسعه در مناطق جنوبی داریم. این طرح های محرک توسعه می تواند ساخت سالن ورزشی، یک بیمارستان خوب و یا ایجاد یک مرکز تجاری مناسب باشد تا بتواند این منطقه را در جنوب شهر تهران احیا کند.در حال حاضر بررسی های ما نشان می دهد که تجمع بیمارستان های شهر تهران بیشتر در منطقه 2 قرار دارد که این مساله به توسعه منطقه کمک کرده است اما اکنون جنوب تهران از داشتن یک بیمارستانی که پیشرفته و مجهز باشد، محروم است.



معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی آرامستان‌های شهر تهران بیان کرد: طرح ایجاد آرامستان‌ها در داخل شهر تهران د ر حال بررسی است و به عنوان پایلوت این طرح قرار است که در منطقه 3 تهران اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در زمان مطرح شدن این طرح مخالفت های زیادی با اجرایی شدن آن به وجود آمد، گفت: در این زمینه دو نگاه وجود دارد. نخست نگاه شهرسازی و تجربه های جهانی است که در این میان می توان از تجربه شهرهای مطرحی مانند لندن پاریس،‌تورنتو و.... استفاده کرد. در این شهرها آرامستان ها در داخل شهرها قرار گرفته است. یک نگاه نیز دینی و اعتقاد است. 400 روایت و خدیث دردین اسلام وجود دارد که درباره تاثیر ایجاد آرامستان ها در محدوده های شهری و مسکونی نقل شده است. براساس اعتقادات دینی وجود آرامستان در داخل شهرها نه تنها باعث بازگشت آرامش به مردم بلکه باعث یادآوری آخرت می شود.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه هرگز عنوان نکرده ایم که هر محله از شهر تهران یک آرامستان خواهدداشت، ادامه داد: برای اجرای این طرح بیش از 100 بقعه متبرکه در شهر تهران شناسایی شده است که در نظر داریم در اطراف این بقعه ها با انجام تملک‌هایی اقدام به ایجاد آرامستان‌هایی در داخل شهر کنیم تا شهروندان تهرانی بتوانند متوفیان خود را به خاک بسپارند.

وی با بیان اینکه فلسفه ایجاد آرامستان بهشت زهرا(س) در خارج از شهر تهران از ابتدا اشتباه بوده است، تاکید کرد:

ساخت بهشت زهرا(س) 30 کیلومتر خارج از تهران از نظر شهرسازی کار اشتباهی بوده است چرا که این کار برای شهروندان ایجاد سفر می کند که در وضعیت ترافیکی تهران نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر دوری راه و ترافیکی که در پنج شنبه ها در محور جنوبی تهران وجود دارد باعث می شود که مردم کمتر به فکر رفتن به بهشت زهرا و زیارت اهل قبور کنند و همین مساله تاثیرات سوءفرهنگی زیادی را برای پایتخت نشینان خواهد داشت.