لایحه اصلاح مصوبه مکان یابی و احداث آرامستان جدید پایتخت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت لایحه اصلاح مصوبه مکان یابی و احداث آرامستان جدید شهر تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

برای تهیه زمین آرامستان‌های جدید تهران مشکلاتی پیش آمد

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص اظهار کرد: یک فوریت آرامستان‌های جدید تهران یک بار دیگر هم مطرح شده بود؛ متاسفانه درباره تهیه زمین و محلش مشکلاتی پیش آمد و مجبور شدند که لایحه را عوض کنند و لایحه دیگری را بدهند. اکنون یک فوریتش مطرح است و ان‌شاءالله به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و بتوانیم کار را به موقع انجام دهیم.

این لایحه در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید.