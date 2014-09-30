به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در ادامه رقابتهای تکواندو در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی که سالن "کانگوا دالمنز" اینچئون کره‌جنوبی جریان دارد، مسعود حجی‌زواره در وزن 74- کیلوگرم دور نخست در پیکار با "تام دونگ" از ويتنام 6 بر صفر به برتري رسيد و سپس به مصاف "جاسوانت" از هند رفت و با نتیجه 8 بر صفر صاحب پیروزی شد.

حجی‌زواره با این دو پیروزی، راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد. تکواندوکار کرمانشاهی تیم ملی برای رسیدن به دیدار پایانی باید با برنده مبارزه فیلیپین و ازبکستان مبارزه کند. از آن سوی جدول نیز تکواندوکار کره‌ای در حال رسیدن به دیدار نهایی است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.