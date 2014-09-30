سه تکواندوکار ایران چهارشنبه مبارزه می کنند/ نتایج کامل روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو با 12 تکواندوکار در دو بخش بانوان و آقایان در این دوره از مسابقات شرکت کرده است که تا کنون با احتساب حذف کیمیا علیزاده حاصل تلاش چهار نماینده یک طلا و یک برنز کسب کرده است و فردا چهارشنبه در دومین روز مسابقات نیز سه نماینده به روی "شی هاپ چانگ" خواهند رفت.

در بخش مردان، مهدي خدابخشي قهرمان آسيا و دارنده مدال طلاي گرندپريكس قزاقستان، ابتدا با "بهادر آريه" از نپال مبارزه مي كند و در ادامه بايد به مصاف برنده ديدار "هيدونري اباتا" از ژاپن و "نبيل تلال" از اردن (دارنده مدال طلاي بازيهاي آسيايي گوانگجو) برود.

همچنين سجاد مرداني، نايب قهرمان جهان و دارنده مدال طلاي ارتش هاي جهان، در وزن 87+ كيلوگرم در فينالي زودهنگام با نماينده كشور ميزبان پیکار می کند و و در صورت برتری با برنده مبارزه هند و لبنان دیدار می کند.

"چولهو جو" کره ای که دور نخست باید با مردانی دیدار کند در کارنامه خود طلای جهان در سال 2011 و نایب قهرمانی آسیا در سال 2014 را در اختيار دارد، این تکواندوکار كره اي تاكنون 2 بار با تكواندوكاران ايران مبارزه كرده است. يكبار مقابل کوروش رجلی در مسابقات قهرمانی جهان، 6 بر 5 به برتري دست يافته و يكبار هم در رقابتهاي قهرماني آسيا 2014، با نتيجه 6 بر 3، برابر مرتضی شیری پیروز شده است.

سمانه شش پري كاپيتان تيم ملي بانوان كشورمان نیز در وزن 57- كيلوگرم در اولين گام به مصاف "مارسيكا هاليندا" از اندونزي مي رود و در صورت برتري با "محبوبا شاريپوا" از تاجيكستان مبارزه خواهد كرد.

اما امروز رقابتهای سه وزن برگزار شد که مسعود حجی زواره موفق به کسب مدال طلا و سوسن حاجی پور هم موفقف به کسب مدال برنز شد. در وزن 87- کیلوگرم هم "جسور" ازبکستانی که باعث حذف کرمی شد ، همین ازبکستانی به نشان طلا دست يافت.

نتایج کامل رقابتهای سه وزن روز نخست:

وزن 49- كيلوگرم بانوان: 1- جاناتيپ سونخام (تايلند) 2- ژائو لي (چين) 3- نينگ سان (چين تايپه) و رونا لائو (فيليپين)