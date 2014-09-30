دومین طلای کشتی فرنگی به علیاری رسید/ چهاردهمین طلای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مهدی علیاری در دیدار فینال وزن 98 کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی برابر "ژائو دی" از چين قرار گرفت و موفق شد با نتیجه 8 بر صفر از سد حریف چینی خود بگذرد و طلای این بازی‌ها را بر گردن آویزد.

وی در کمتر از 2 دقیقه توانست با 4 بارانداز متوالی، از حریف چینی 8 امتیاز جلو افتاده و با ضربه فنی، در این کشتی به پیروزی دست یابد.

مهدی علیاری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم نوزات صالح از سوریه را با نتيجه 9 بر 2 شكست داد. وی در مرحله نيمه نهايي نیز مقابل یرولان ایسکاکوف از قزاقستان قهرمان و نايب قهرمان آسيا با نتيجه 3 بر يك به برتري دست يافت و راهی ديدار پايانی شد.

بدین ترتیب تعداد مدال های طلای کاروان ورزشی ایران به عدد 14 رسید. پیش از مهدی علیاری، حبیب‌الله اخلاقی نیز موفق به کسب مدال طلا شده بود.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:

مدال طلا:

نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخه‌سواری)، بهداد سلیمی (وزنه‌برداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی (کشتی آزاد)، مسعود اسماعیل‌پور (کشتی آزاد)، میثم مصطفی جوکار (کشتی آزاد)، پرویز هادی (کشتی آزاد)، مسعود حاجی‌زواره (تکواندو)، احسان حدادی (دوومیدانی - پرتاب دیسک) و حبیب‌الله اخلاقی و مهدی علیاری (کشتی فرنگی).

مدال نقره:

نرجس امام‌قلی‌نژاد (تیراندازی)، الهه منصوریان (ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی (وزنه‌برداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی (دوچرخه‌سواری)، احمدرضا طالبیان (کایاک تک نفره قایقرانی) و علی آقامیرزایی و سعید فضل‌الله (کایاک قایقرانی) و عزت‌الله اکبری (کشتی آزاد).

مدال برنز:

سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حسین عسگری (دوچرخه‌سواری)، آرزو حکیمی (کایاک تک نفره قایقرانی)، عادل مجللی (کانو قایقرانی)، سوسن حاجی‌پور (تکواندو) و سعید عبدولی(کشتی فرنگی).

کاروان ورزش ایران با کسب 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز در رتبه پنجم جدول رده‌بندی هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی قرار گرفته است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.