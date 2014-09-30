مهدی علیاری با یک پیروزی راهی نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مهدی علیاری دروزن 98 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در دور دوم رودر روی "نوزات صالح" از سوریه ایستاد و موفق شد با نتیجه 9 بر صفر از سد حریف بگذرد.

علیاری با این پیروزی در مرحله نيمه نهايي با یرولان ایسکاکوف از قزاقستان مسابقه می دهد. در این وزن 9 کشتی گیر حضور دارند.تیم ایران در وزن 59 کیلوگرم نماینده ای ندارد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.