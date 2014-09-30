اخلاقی نخستین طلای کشتی فرنگی را کسب کرد/ سیزدهمین طلای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، حبیب الله اخلاقی در دیدار فینال وزن 80 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای آسیایی برابر "تسوكاسا تسوروماكي" از ژاپن نفر دوم بازيهاي آسيايي گوانگجو ایستاد و توانست با نتیجه 5 بر یک بر حریف غلبه کرده و نخستین طلای کشتی فرنگی ایران در این بازی‌ها را بنام خود ثبت کند. بدین ترتیب تعداد مدال‌های طلای کاروان ورزشی ایران هم به 13 مدال ارتقاء یافت.

حبيب الله اخلاقي پیش از این، برابر كشتی گيرانی از قطر و ازبكستان به پیروزی رسیده بود.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:

مدال طلا:

نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخه‌سواری)، بهداد سلیمی (وزنه‌برداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی (کشتی آزاد)، مسعود اسماعیل‌پور (کشتی آزاد)، میثم مصطفی جوکار (کشتی آزاد)، پرویز هادی (کشتی آزاد)، مسعود حاجی‌زواره (تکواندو)، احسان حدادی (دوومیدانی - پرتاب دیسک) و حبیب‌الله اخلاقی (کشتی فرنگی).

مدال نقره:

نرجس امام‌قلی‌نژاد (تیراندازی)، الهه منصوریان (ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی (وزنه‌برداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی (دوچرخه‌سواری)، احمدرضا طالبیان (کایاک تک نفره قایقرانی) و علی آقامیرزایی و سعید فضل‌الله (کایاک قایقرانی) و عزت‌الله اکبری (کشتی آزاد).

مدال برنز:

سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حسین عسگری (دوچرخه‌سواری)، آرزو حکیمی (کایاک تک نفره قایقرانی)، عادل مجللی (کانو قایقرانی) و سوسن حاجی‌پور (تکواندو)، سعید عبدولی(کشتی فرنگی).

کاروان ورزش ایران با کسب 13 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز در رتبه پنجم جدول رده‌بندی هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی قرار گرفته است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.