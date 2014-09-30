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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

پازاج: ناداوری در حق عبدولی را تا حالا ندیده بودم/ باز هم مدال می‌گیریم

پازاج: ناداوری در حق عبدولی را تا حالا ندیده بودم/ باز هم مدال می‌گیریم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران قول داد شاگردانش فردا چهارشنبه و در ادامه بازی‌های آسیایی اینچئون باز هم مدال کسب کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، احد پازاج بعد از کسب سه مدال طلا و برنز توسط فرنگی‌کاران ایران در بازی‌های آسیایی اینچئون، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به اینکه سه مدال آور المپیک خود را در اختیار نداشتیم، از عملکرد بچه‌ها راضی هستم.

وی افزود: ناداوری عجیبی در کشتی عبدولی اتفاق افتاد که من تا به حال ندیده بودم. حق‌مان این بود که ۳ مدال طلا بگیریم. فردا باز هم مدال می‌گیریم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران همچنین گفت: تلاش خود را می‌کنیم و امیدواریم با وجود ناداوری‌ها باز هم دل مردم ایران را شاد کنیم. خدا بزرگ است و فردا هم برای کسب مدال طلا روی تشک می‌رویم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2381216

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