  1. بین الملل
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

وزارت امورخارجه چین:

مذاکرات هسته ای ایران به مرحله مهمی رسیده است

مذاکرات هسته ای ایران به مرحله مهمی رسیده است

وزارت امورخارجه چین امروز اعلام کرد که مذاکره بر سر موضوع هسته ای ایران به مرحله مهمی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، "هوا چونیاگ" سخنگوی وزارت امورخارجه چین با اعلام این خبر افزود: پکن امیدوار است همه طرفها بتوانند بطور خلاقانه برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران تلاش کنند. 

وی در ادامه سخنان خود افزود: همه طرفهای در حال مذاکره با ایران در طی هفت دوره نشست و گفتگو اثبات کردند که اراده لازم را برای دستیابی به توافق جامع زودهنگام دارند. 

آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 1+5 از 19 ماه سپتامبر در نیویورک و در حاشیه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.

به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین، اگر چه در این مذاکرات پیشرفت چندانی حاصل نشده اما همه طرفها درباره مسائل اصلی به صورت فعال و عملی مذاکره کردند.

چونیاگ همچنین افزود: مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع به مرحله خیلی حساس و مهمی رسیده و پکن امیدوار است که طرفین منصفانه و متعادل رفتار کنند.

کد مطلب 2380895

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