گزارش وال استریت از ابعاد مذاکرات آتی ایران و 1+5/غرب آماده لغو تحریم هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژرونال گزارش خود را به نقل از یک دیپلمات غربی که اشاره ای به نام وی نکرده آغاز کرده و می نویسد: دور بعد مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 ظرف دو هفته آتی برگزار می شود

به گفته این دیپلمات غربی، کشورهای 1+5 مخالفت با حفظ برخی از توانائی های ایران در غنی سازی را کنار گذاشته اند اما اینکه تهران تا چه حد از این قابلیت ها بهره مند خواهد شد هنوز مشخص نیست و به احتمال زیاد در دور بعدی مذاکرات در خصوص این موضوع بحث های زیادی انجام می شود.

موضوع دیگری که در مذاکرات آتی در مورد آن بحث زیادی خواهد شد درخواست ایران برای لغو سریع تمامی تحریم های بین المللی اعمال شده علیه این کشور است. به گفته دیپلمات های غربی درخواست ایران برای لغو برخی از این تحریم ها در شرایط فعلی امکان ناپذیر است.

وال استریت در پایان به نقل از همین دیپلمات ناشناس غربی می نویسد: در مقابل اقدام ایران برای اجرای برخی موافقت نامه ها که نگرانی های ما را رفع کند حاضریم میزان زیادی از تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه این کشور را لغو کنیم.

این وضعیت در حالی است که پس از پایان دور اخیر مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در نیویورک، اغلب دیپلمات های حاضر در این گفتگوها از حصول پیشرفت و امکان رسیدن به توافق جامع هسته ای سخن گفته بودند.

برای مثال"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی با اشاره به پیشرفت در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، اعلام کرد این گفتگوها در مسیر درستی قرار دارد. لاوروف در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ با اعلام این موضوع گفت: 95 درصد از توافق هسته ای با ایران انجام شده و پنج درصد باقی مانده نیز تا مهلت تعیین شده یعنی نوامبر حل می شود.

به گفته وزیر امور خارجه روسیه، دو و یا سه موضوع دشوار میان ایران و 1+5 باقی مانده که از طریق مذاکرات حل خواهد شد.

لاوروف در ادامه گفت: موضوعات باقی مانده بسیار دشوار هستند اما با این وجود نسبت به حصول توافق جامع هسته ای بسیار خوشبین هستم.

وزارت خارجه چین نیز با تاکید بر حساس شدن مذاکرات هسته ای خواستار توافق طرف ها بر اساس انصاف و توازن شد. وزارت خارجه چین اعلام کرد مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 به مرحله حساسی رسیده است.