به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات وزن 53- کیلوگرم رقابتهای تکواندو در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی، سوسن حاجیپور که با دو پیروزی به مرحله نیمهنهایی راه يافته بود، در این مرحله مقابل "یانگ ون" از چینتایپه با نتیجه 5 بر صفر شکست خورد و به نشان برنز دست پیدا کرد.
در این وزن 17 تکواندوکار حضور داشتند، سوسن حاجیپور نماینده المپیکی کشورمان که در دوره قبل بازیهای آسیایی هم به نشان برنز دست يافته بود، در دور نخست "فريزا الدانگوروا" از قزاقستان دارنده مدال نقره و برنز قهرماني آسيا را 9 بر 3 شکست داد و سپس در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف "ساريتا" از تايلند نايب قهرمان جهان و دارنده مدال برنز آسيا رفت و در پایان سه راند به تساوی 6 بر 6 دست یافت و در راند طلایی صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی راه يافت.
از سه نماینده تکواندو ایران در روز نخست مسابقات تکواندو یوسف کرمی از گردونه مسابقات حذف شد، سوسن حاجیپور به نشان برنز دست يافت و مسعود حجی زوراه در مرحله نیمهنهایی کار خود را برای رسیدن به دیدار پایانی پیگیری میکند.
مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی:
مدال طلا:
نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخهسواری)، بهداد سلیمی (وزنهبرداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی (کشتی آزاد)، مسعود اسماعیلپور (کشتی آزاد)، میثم مصطفی جوکار (کشتی آزاد) و پرویز هادی (کشتی آزاد)
مدال نقره:
نرجس امامقلینژاد (تیراندازی)، الهه منصوریان (ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی (وزنهبرداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی (دوچرخهسواری)، احمدرضا طالبیان (کایاک تک نفره قایقرانی) و علی آقامیرزایی و سعید فضلالله (کایاک قایقرانی) و عزتالله اکبری (کشتی آزاد)
مدال برنز:
سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حسین عسگری (دوچرخهسواری)، آرزو حکیمی (کایاک تک نفره قایقرانی)، عادل مجللی (کانو قایقرانی) و سوسن حاجیپور (تکواندو)
کاروان ورزش ایران با کسب 10 مدال طلا، 11 نقره و 9 برنز در رتبه پنجم جدول ردهبندی هفدهمین دوره بازیهای آسیایی قرار گرفته است.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
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