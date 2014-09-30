44 درصد مرگ و میرهای فارس بر اثر بیماری های قلبی است/ بستری 11 هزار نفری بیماری قلبی عروقی از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد کاظم تدین ظهر سه شنبه در جمع خبرنگان بیان کرد: متاسفانه براساس آمارهای کشوری در ایران آمار مرگ ومیر افراد بدلیل بیماری های قلبی 39 درصدد است که متاسفانه در استان فارس این آمار 44 درصد که نگران کننده است که عمده آن بیماری های دیابت فشار خون است که در نهایت به بیماری قلبی منتهی می شود که در 5 ماهه نخست امسال از 25 هزار بیمار بستری در مراکز درمانی، 11 هزار نفر را بیماران قلبی عروقی تشکیل داده اند.

وی اضافه کرد: امروزه بیماری قلبی در بین افراد شیوع پیدا کرده که عمده آن بدلیل زندگی ماشینی است و افراد کمتر به این موضوع توجه دارند.

دکتر تدین بیان کرد: در استان فارس 346 تخت سی سی یو وجود دارد که در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش یافته که این امر باید در امر پیشگیری صورت گیرد تا بتوانیم در امر پیشگیری از بیماری های قلبی وعروقی کاهش یابد.

دکتر تدین تنها راه گریزاز این بیماری شایع را ورزش کردن ،چکاپ کردن ماهیانه واستفاده نکردن از نمک و غذاهای چرب دانست.

دکتر تدین با اشاره به دیگر عامل مرگ و میر افراد در جامعه گفت:در حال حاضر ابتلا به بیماری سرطان در دنیا افزایش یافته که در استان فارس این آمار بیشتر از استان های دیگر است که به همین دلیل حجم مراجعات بیماران در بیمارستان نمازی بیش از اندازه خواهد بود که درتلاشیم این مرکز را از بیمارستان نمازی به مکان دیگری انتقال دهیم.

قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد وافزود: خوشبختانه با اجرای این طرح علاوه بر اینکه تمامی بیمارن نیمه رایگان در مراکز دولتی خدمات درمانی دریافت می کنند، در بخش زایمان طبیعی بیماران کاملا رایگان زایمان طبیعی انجام می دهند.

وی یادآورشد: در گذشته زایمان سزارین در فارس 65 درصد بوده که خوشبختانه در 5 ماه گذشته این امر به هفت درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در بیمارستان های خصوصی این امر تنها کمتر از یک درصد کاهش یافته که مسئولان بیمارستان های خصوصی را ملزم کرده ایم تا در کاهش این آمار کمک کنند در غیر اینصورت با آنان برخورد خواهیم کرد.

دکتر تدین آمار جهانی عمل سزارین را 5 تا 15 درصد اعلام کردوگفت: متاسفانه این امر در برخی از بیمارستان های خصوصی بسیار مشاهده می شود که در گذشته برخی از بیمارستان ها بخش زایشگاه های خود راتعطیل کرده بودند و بیماران رابه عمل سزارین تشویق کردند.