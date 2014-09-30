کاروان ایران به یک مدالی قزاقستان رسید/ فاصله تا بیست زیاد نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، در یازدهمین روز از بازیهای آسیایی اینچئون کرهجنوبی، کاروان ایران موفق شد توسط حبیبالله اخلاقی و مهدی علیاری در کشتی فرنگی، احسان حدادی در پرتاب دیسک و مسعود حجیزواره به 4 مدال طلا دست یابد.
همچنین سعید عبدولی که با حق خوری داوران از رسیدن به فینال باز ماند، در نهایت به مدال برنز وزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی دست یافت. سوسن حاجیپور هم در دیدار نیمه نهایی وزن 53- کیلوگرم مقابل حریفی از چین تایپه مغلوب شد و به مدال برنز رسید.
با توجه به کسب این مدالها، کاروان ایران در پایان روز یازدهم بازیهای آسیایی، صاحب 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز شد و جایگاهش در رتبه پنجم این بازیها را قطعی کرد.
بر این اساس، کاروان ورزش ایران که برای رسیدن به رتبه چهارم بازیهای آسیایی به رقابت با قزاقستان میپردازد، در فاصله اندکی با کاروان ورزش این کشور که تاکنون 15 مدال طلا، 16 نقره و 25 برنز را بدست آورده، قرار گرفته است.
جدول ردهبندی بازیهای آسیایی به شکل زیر است:
مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی:
مدال طلا:
نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخهسواری)، بهداد سلیمی (وزنهبرداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی (کشتی آزاد)، مسعود اسماعیلپور (کشتی آزاد)، میثم مصطفی جوکار (کشتی آزاد)، پرویز هادی (کشتی آزاد)، مسعود حاجیزواره (تکواندو)، احسان حدادی (دوومیدانی - پرتاب دیسک) و حبیبالله اخلاقی و مهدی علیاری (کشتی فرنگی).
مدال نقره:
نرجس امامقلینژاد (تیراندازی)، الهه منصوریان (ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی (وزنهبرداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی (دوچرخهسواری)، احمدرضا طالبیان (کایاک تک نفره قایقرانی) و علی آقامیرزایی و سعید فضلالله (کایاک قایقرانی) و عزتالله اکبری (کشتی آزاد).
مدال برنز:
سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حسین عسگری (دوچرخهسواری)، آرزو حکیمی (کایاک تک نفره قایقرانی)، عادل مجللی (کانو قایقرانی)، سوسن حاجیپور (تکواندو) و سعید عبدولی(کشتی فرنگی).
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی تا روز 12 مهرماه ادامه خواهد داشت و کاروان ورزش ایران در رشته های کشتی فرنگی، کاراته، والیبال، بسکتبال و حتی بوکس شانس کسب مدال طلاست و به نظر می رسد در روزهای آینده ورزش ایران می تواند خود را به بیست مدال طلای دوره گذشته برساند. البته کسب عنوان چهارمی دوره گذشته به عملکرد ورزشکاران قزاقستان نیز بستگی دارد.
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