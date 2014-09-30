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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

اتفاقی نادر برای ورزشکار ایران/ زنبورگزیدگی صمیمی در حین پرتاب دیسک

اتفاقی نادر برای ورزشکار ایران/ زنبورگزیدگی صمیمی در حین پرتاب دیسک

ورزشکار پرتاب دیسک ایران در هنگام مسابقه خود در بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی با اتفاقی نادر مواجه شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، محمد صمیمی در پایان بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون به عنوان چهارمی رسید و احسان حدادی نیز مدال طلای دوازدهم را از آن کاروان ایران کرد.

صمیمی در حین پرتاب دیسک با اتفاقی نادر مواجه شد. هنگام پرتاب دیسک زنبوری روی گلوی این ورزشکار نشست و وی را گزید؛ این اتفاق موجب شد تا گلوی صمیمی ورم کند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2381201

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