پمپ های بشکه دو کاره ضد انفجار ساخته شد/ تخلیه سیالات ظرف 2 دقیقه

محمدعلی امویی میلان -مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده پمپ های بشکه دوکاره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پمپ های بشکه دوکاره پمپ های آنوماتیکی هستند که می توانند در بسیاری از صنایع به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه این پمپ های دوکاره قادر به خالی کردن سیالات از درون بشکه های 220 لیتری هستند، اذعان داشت: پمپ های بشکه با هوای کمپرسور کار می کند و برای تخلیه موادی مانند روغن هیدرولیکی،روغن موتورو سایر سیالات، مورد استفاده قرار می گیردو می تواند در عرض دو دقیقه تمام سیالات در درون این بشکه ها را خالی کند.

امویی با توضیح اینکه این پمپ ها دوکاره هستند، اظهارداشت: علاوه بر تخلیه سیالات درون بشکه، این پمپ قادر است بشکه های 220لیتری را در مدت دودقیقه از سیالات پرکند.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان افزود: درپمپ بشکه دوکاره هیچگونه قطعه متحرکی به کار نرفته است و بدون نیاز به تعمير و نگهداري، ايمن و بدون نياز به الکتريسيته کار می کند.

وی در ادامه گفت:پمپ های بشکه دوکاره، قابل حمل، نصب سريع و بدون سرريز است که به عنوان یک سیستم دوکاره در صنایع مختلف خودروسازی، صنایع نفت، گاز ،پتروشیمی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

امویی خاطرنشان کرد: تا کنون از پمپ های برقی برای تخلیه سیالات از بشکه ها استفاده می شده که علاوه بر یک کاره بودن، این پمپ ها،بیش از اندازه برق مصرف می کنندو ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد.

وی از کاربرد پمپ های بشکه توضیح دادو گفت: پمپ های بشکه درلجن هاي خنک کننده، فرايند مواد غذايي، ماشين هاي تراش، تميزکاري کف زمين، ماشينهاي EDM ، چاله ها، ماشين هاي اسکرو و تانک ها کاربرد دارند.

امویی در خصوص خطرات پمپ های برقی در صنایع خاص توضیح داد: استفاده از پمپ های برقی در صنعت نفت، گاز پتروشیمی، پالایشگاهها، می تواند خطراک باشد چراکه جرقه کوچک از این دستگاه به انفجار منتهی می شود،ولی با استفاده از پمپ های بشکه دوکاره که با کمپرسور کار می کنند از ایجاد خطراتی مانند انفجار جلوگیری می شود.

وی افزود: وکيوم پمپ هاي چند منظوره عمل کننده با الکتريسيته جهت استفاده در محيط هاي صنعتي ، بدليل سوختن و فرسوده شدن موتورها و مسدود شدن پروانه ها طراحي نمي شوند. این پمپ ها ، بدون استفاده از الکتريسيته و بدون هيچ گونه قطعه متحرکي ، عمليات تعمير و نگهداري را تضمين مي کند.

