به گزارش خبرنگار مهر، 24 تیر نخستین خبر از سریالی با نام «پیاده نظام» را که قرار است به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی با موضوع یگان ویژه پلیس ساخته شود در خبرگزاری مهر انعکاس دادیم؛ سریالی که به صورت مشارکتی با معاونت اجتماعی ناجا ساخته خواهد شد.

در آن خبر نوشتیم علی طالب آبادی فیلمنامه «یگان ویژه» را در ژانر پلیسی نوشته و سام قریبیان نقش اصلی منفی آن را بازی می‌کند. همانطور که پیش از این تاریخ سردار منتظر المهدی معاون اجتماعی ناجا نیز در گفتگو با مهر از تولید این سریال در حوزه پلیس یگان ویژه خبر داده و اعلام کرده بود «رهایی» یا «پیاده نظام» اسامی پیشنهادی این سریال هستند.

26 تیر ماه خبرهای تکمیلی به دستمان رسید؛ اینکه دانیال حکیمی، پرویز فلاحی پور، میترا حجار و سام قریبیان ترکیب اصلی بازیگران سریال «رهایی» هستند و قصه آن درباره رقبای سرسخت پلیس است. سریال به سفارش گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه دو سیما و موسسه ناجی هنر در حال پیش تولید و هفته اول مرداد تصویربرداری آن آغاز می‌شود.

آن روز خلاصه‌ داستانی از «رهایی» در خبر منتشر شد که با مطالعه آن به نظر می‌رسید، ناجی هنر در همکاری با هنرمندان رویه متفاوتی پیش گرفته و از برخی کلیشه‌ها و خط‌ قرمزهای بی مورد صرف نظر کرده است. در خلاصه داستان این سریال آمده است: «برخلاف تصور، سارقان بزهکاران معمولی نیستند، آن‌ها رقیب سرسختی برای پلیس هستند و نیروهای ویژه برای خنثی کردن طرح و نقشه حریف دچار موانع فراوان می‌شوند.»

تاکنون بیشتر شاهد تصویری تک بعدی از پلیس در آثار تلویزیونی بوده‌ایم و کمتر از شکست‌های پلیس حرفی به میان آمده است؛‌ فارغ از اینکه وجوه انسانی شخصیت‌ها و واقعیت‌ها است که قصه‌هایی باورپذیر و تاثیرگذار شکل می‌دهند. اما در این سریال قرار است صحنه‌های گروگانگیری نیز به نمایش درآید و ابعاد مختلف شخصیت پلیس نشان داده شود.



شاهد احمدلو،‌ رضا توکلی، حسین سلیمانی، رامتین خداپناهی، افشین سنگ چاپ، نازنین پیرکاری از جمله دیگر بازیگران این سریال هستند که سرانجام در 13 مرداد 93 با حضور سردار منتظرالمهدی و علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو در بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا کلید خورد.

آن روز حجار، سلیمانی و خداپناهی سر صحنه حاضر بودند و تنها سلیمانی حاضر به گفتگو با خبرنگاران شد و درباره نقش خود توضیح داد: «در «رهایی» نقش سربازی را بازی می‌کنم که دوست او در یک درگیری از ناحیه قلب چاقو خورده و مجروح می‌شود. در ادامه همه به من مظنون می‌شوند و هرچه می‌گویم که کار من نبوده هیچ‌کس حرفم را باور نمی‌کند.»

نحوه عجیب برخورد حجار با خبرنگاران آن روز خبری هم شد و یکی از خبرگزاری‌ها تصویری از او را که حتی از هم کلامی با اهالی رسانه پرهیز می‌کرد، به صورت مکتوب عدم تمایلش به مصاحبه را نشان داده بود و روی برگه‌ای نوشته‌ای بود: «من مصاحبه نمی‌کنم»، منتشر کرد.

همان روز فرصت دست داد و با تکاور نیز درباره کارگردانی این سریال گپ زدیم و مهم‌ترین حرف او این بود: «سعی کردیم شکست‌های پلیس‌ها را هم به نمایش بگذاریم. چنین تلاشی مثل شکستن یک تابو می‌ماند و ما سعی کردیم این اتفاق شکل بگیرد. خوشبختانه دوستان ناجا هم برای این مهم قدم پیش گذاشته‌اند. ما وجوه مختلف شخصیت پلیس را نمایش داده‌ایم. اینجا به شدت سارقان و خلافکاران قوی و قدر هستند و با آنها ساده برخورد نشده و افراد ضعیفی معرفی نشده‌اند. آنها داستان را برای پلیس پیچیده می‌کنند و پلیس‌ها در عین موفقیت‌هایشان در روبرویی با این خلافکاران شکست هم می‌خورند.»

نکته‌ قابل اشاره‌ای که درباره زمان پخش «رهایی» وجود دارد، این است که اصلا بنا نبود این سریال در هفته نیروی انتظامی از شبکه دو پخش شود، اما از آنجایی که سازمان نسبت به پخش دو سریال در این هفته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی متعهد شده بود و سریال «آمین» به کارگردانی منوچهر هادی به پخش شبکه یک نرسید، مسئولان شبکه دو ناگزیر شدند در حالی که آنونس‌های «دولت مخفی» را پخش کرده بودند و اطلاع رسانی قبلی درباره زمان پخش این سریال انجام شده بود، آن را از جدول پخش حذف کنند.

به این ترتیب «رهایی» در جدول پخش شبکه دو قرار گرفت تا در کنار سریال «زخم» شبکه سه، تلویزیون دو سریال مرتبط با هفته نیروی انتظامی را روی آنتن داشته باشد.

علی لهراسبی ترانه تیتراژ این مجموعه تلویزیونی را خوانده است و مهدی توکلی زانیانی برنامه ریز و دستیار یک کارگردان، فرزام گل سفیدی مدیر تصویربرداری، فرهاد عزیزی‌فرد طراح صحنه ولباس، مهدی جودی تدوین، بهنود یخچالی موسیقی، سعید احمدی مدیر صدابرداری، مهری شیرازی طراح گریم، داود جمشیدی مدیر تولید، سعید پروینی دستیار تهیه کننده، سیدرسول حاتمی مدیر تدارکات، محسن بهاری منشی صحنه، محمدحسن سعادت هندی عکاس، راضیه جباری روابط عمومی از دیگر عوامل این مجموعه تلویزیونی هستند.



مجموعه پلیسی «رهايي» از امشب 15 مهر ساعت 21:30 روی آنتن می‌رود. همچنین بازپخش این سریال ساعت 1:45 بامداد و 13:30 روز بعد خواهد بود.