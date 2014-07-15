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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۵

«پیاده نظام» مرداد کلید می‌خورد/ سریالی درباره پلیس یگان ویژه

«پیاده نظام» مرداد کلید می‌خورد/ سریالی درباره پلیس یگان ویژه

سریال «پیاده نظام» به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی با موضوع یگان ویژه پلیس مرداد ماه کلید می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، «پیاده نظام» به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی درباره پلیس یگان ویژه است و زیر نظر معاونت اجتماعی ناجا ساخته خواهد شد.

این سریال در 40 جلسه تصویربرداری خواهد شد، علی طالب آبادی فیلمنامه آن را در ژانر پلیسی نوشته است و سام قریبیان نقش اصلی منفی آن را بازی می‌کند.

پیش از این سردار منتظر المهدی معاون اجتماعی ناجا، در گفتگو با مهر از تولید این سریال در حوزه پلیس یگان ویژه خبر داده و اعلام کرده بود: «رهایی» یا «پیاده نظام» اسامی پیشنهادی این سریال هستند که یکی از آنها انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 2332230

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