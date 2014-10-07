مهدی خواجه وند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبتهای نماینده تام الاختیار کشتی گیران پیشین این باشگاه مبنی بر اینکه "از نظر قانونی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هیج وجاهتی ندارد"، اظهار کرد: من صحبتهای ایشان را نخواندم و پاسخی هم به آن ندارم. پرونده کشتی گیران بسیار ساده و بدیهی است. یک ادعای طلب وجود دارد که مرجع قضایی به آن رسیدگی میکند.
وی افزود: واقعا بفرمایید چرا وقتی پرونده در یک مرجع قضایی پیگیری میشد، این حجم از مصاحبه انجام شود؟ باید برای این همه مصاحبه یک توجیه وجود داشته باشد. آنها که ادعا میکنند برنده این پرونده خواهند بود و پولشان را هم میگیرند.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس در ادامه، تاکید کرد: ببینید ما در یک پرونده ساده قضایی با چه میزان از جو تبلیغاتی مواجه شدهایم. تنها مشکل پرونده کشتی گیران نگاه تبلیغاتی به این پرونده بود. در کدام پرونده قضایی در دوران قضایی با دوربین برای توقیف اموال اقدام میکنند؟ باور کنید از همین کشتی گیران بعضیها هم هستند که با کمک وکیل خود این پرونده را پیگیری میکنند ولی آنها حتی یک مصاحبه هم انجام ندادهاند. آنها نگاه حرفهای به این ماجرا دارند.
خواجه وند یادآور شد: آقایان گفتهاند هیات مدیره وجاهت ندارد. هیات مدیره تعریف دارد. مگر میشود جایی که سه وزارتخانه رئیس مجمع آن هستند چنین مسائلی را عنوان کرد. من شخصا از جواب دادن به این افراد خودداری کردهام تا از طریق مراجع قضایی آنرا حل و فصل کنیم.
وی درباره وضعیت میثم حسینی هم تاکید کرد: قرار است جلسه کمیته انضباطی این بازیکن تشکیل شود تا به وضعیتش رسیدگی شود. او خارج از آیین نامه علیه کادر فنی صحبت کرده بود و روز گذشته هم با انجام یک مصاحبه دیگر، قصد توجیه داشت.
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