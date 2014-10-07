  1. ورزش
سیاسی به مهر خبر داد:

دیدار پرسپولیس - رئال‌مادرید در تعطیلات لیگ/ احتمال سفر رونالدو به ایران

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از سفر مسئولان این باشگاه برای انجام مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه رئال مادرید به اسپانیا خبر داد و گفت: برای تدارک برگزاری یک بازی دوستانه بین تیم های بزرگسالان پرسپولیس و رئال مادرید به این کشور می رویم.

حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در مورد سفر مسئولان باشگاه پرسپولیس به اسپانیا گفت: هدف اصلی ما برگزاری بازی بین دو تیم پرسپولیس و رئال مادرید است و احیانا به توافقات جانبی در زمینه آکادمی هم برسیم.

وی افزود: در نظر داریم در تعطیلات 50 روز لیگ با رئال مادرید بازی کنیم. این دیدار قطعا در ایران برگزار خواهد شد اما هنوز تصمیم نگرفته ایم که بازی دو تیم در تهران باشد. مشخص شدن مکان این دیدار به اسپانسر بازی بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در صورتیکه زمان دیدار تیم های پرسپولیس و رئال مادرید در روزهای فیفا نباشد احتمال سفر رونالدو به ایران نیز وجود دارد.

علاوه بر سیاسی، بهروز منتقمی ، حسین کلانی و امیرعلی حسینی در این سفر مسئولان پرسپولیس را همراهی خواهند کرد.

