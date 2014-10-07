پرسپولیس بازیکنان بزرگی برای تیم ملی دارد/ انگیزه بازیکنانمان بالا رفته است

به گزارش خبرگزازی مهر، حسین عبدی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: اردوی کیش فرصت مناسبی است برای اینکه بتوانیم در فرصتی کم، با فراق بالی که وجود دارد کارهای مهمی را انجام بدهیم. فرصت کم است اما در زمان مناسبی اتفاق افتاده و اگر جام حذفی در این مقطع برگزار نمی‌شد خیلی بهتر می‌توانستیم برنامه‌ریزی کنیم. با این وجود سعی کردیم با یک برنامه‌ریزی دقیق نهایت استفاده را ببریم و خیلی سریع خودمان را با شرایط هماهنگ می‌کنیم تا آنچه را در اختیار داریم برای بهتر شدن تیم به خدمت بگیریم.



وی درباره دعوت نشدن بازیکنان پرسپولیس به تیم ملی پاسخ داد: مساله دعوت از بازیکنان به سرمربی تیم ملی بر می‌گردد. آنچه که ما انجام خواهیم داد این است که با کار بیشتر و نتایج بهتر، بازیکنان خوبمان را که بدون تردید قابلیت بالایی در تیم ملی داشتند به نمایش بگذاریم و آنها را به سمت تیم ملی سوق بدهیم.



مربی پرسپولیس درباره اینکه برخی کارشناسان مطرح می‌کنند حق با سرمربی تیم ملی بوده و سرخپوشان خود را در حد تیم ملی نشان نداده‌اند، خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم بچه‌های پرسپولیس هر کدام لیاقت این را داشته باشند که به تیم ملی دعوت شده و در آنجا عنصر تاثیرگذاری باشند. ما بازیکنان بزرگی برای تیم ملی داریم و این در آینده ثابت خواهد شد. در شرایط فعلی همه چیز به اجرای مناسب فوتبال توسط آنها مربوط می‌شود که این اتفاق روی خواهد داد. بدون تردید وضعیت فعلی انگیزه زیادی هم برای بازیکنان ما ایجاد کرده است.



وی درباره اینکه عدم دعوت از ملی‌پوشان به اجرای بهتر برنامه‌های فنی و بدنی در این اردو خواهد انجامید تصریح کرد: از جهتی این مساله جای شکر دارد که می‌توانیم در این مقطع حساس تمام نفرات خود را در اختیار داشته باشیم اما از جهت دیگر برای باشگاه و همه ما مهم است که بازیکنانمان به تیم ملی راه پیدا کرده و در آنجا بازی‌های موثری را انجام بدهند. ما همه در باشگاه فعالیت می‌کنیم تا بازیکنانمان در تیم ملی مورد استفاده قرار گیرند. آنچه اکنون روی داده است هیچ چیز از ارزش‌های این نفرات کم نکرده است و با تلاشی که خواهند داشت، جایگاه واقعی خود را در تیم ملی بدست خواهند آورد.



عبدی در ارتباط با انتقادهایی که بعد از بازی با سپاهان از نوع بازی پرسپولیس صورت گرفت گفت: ما استراتژی خاصی برای آن بازی داشتیم تا با توجه به شرایط موجود و اینکه در زمین حریف بازی می‌کردیم کار را به نفع خودمان پیش ببریم. همیشه همه استراتژی‌ها بهترین استراتژی نیست، همانطور که همیشه همه شانس‌ها بهترین شانس نخواهد بود. ما فقط یکی دو دقیقه تا اینکه همه از استراتژی پرسپولیس تعریف و تمجید کنند فاصله داشتیم. اگر بازی مساوی شده بود، اکنون نظرها جور دیگری بود. البته سپاهان هم تیم خوبی است که در زمین خودش خیلی خوب بازی می‌کند.

عبدی در پایان درباره اینکه آیا بازیکن جدیدی در جریان این اردو به تیم ملحق خواهد شد یا نه، گفت: در حال حاضر یک بازیکن به جمع ما ملحق شده و با نظر سرمربی نفرات دیگری هم خواهند آمد. ما بر اساس کیفیت نفرات برای انتخاب آنها تصمیم‌گیری خواهیم کرد و به طور قطع برای مناطقی که احساس نیاز می‌کنیم دست به تغییرات تیم خواهیم زد.

