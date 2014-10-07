3 هنرجوی البرز رتبه نخست هنرستان های کشور را کسب کردند

بیژن اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: در آزمون ورودی هنرستان های کشور که مرداد ماه برگزار شد محمد اصغری در رشته مکانیک خودرو از هنرستان شهید بهشتی شهرستان نظرآباد، محمدرضا گندمی در رشته ساخت و تولید- قالب سازی از هنرستان مهندس جواد موفقیان ناحیه سه کرج و احمد نیک پور در رشته الکترونیک – برق صنعتی از هنرستان نمونه دولتی شهید صدوقی ناحیه سه کرج با کسب رتبه نخست کشوری در آموزشکده انقلاب اسلامی استان تهران پذیرفته شدند.

وی ادامه داد: این دانش آموزان از افتخارات استان البرز به شمار می روند و امید است با توسعه متوازن فضای هنرستان ها در استان البرز علاوه بر ایجاد زمینه برای موفقیت دیگر دانش آموزان در دستیابی به توسعه متوازن آمار محصلان در رشته های نظری و فنی و حرفه ای و کار و دانش موفق باشیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه در طی چهار سال گذشته برخی از نواحی آموزش و پرورش استان در زمینه هدایت دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی عمکلرد مناسبی را داشته اند، اعلام کرد: متاسفانه در چند ناحیه با مشکل مواجه هستیم و تاکنون اقدام مناسبی در خصوص این امر از سوی مدیران صورت نگرفته است.

اعلایی عدم دسترسی آسان خانواده ها و دانش آموزان به هنرستان ها را یکی از چالش های پیش رو در این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه بیشتر خانواده ها ترجیح می دهند محل تحصیل فرزندانشان به محل سکونت نزدیک باشد و بنا بر وجود این دلیل مهم بر توسعه متوازن فضای فیزیکی هنرستان ها و دبیرستان ها تاکید می شود.

وی گفت: در برخی شهرستان ها به دلیل دسترسی آسان دانش آموزان به هنرستان ها شاهد استقبال از رشته های فنی و هنری هستیم اما متاسفانه این امر در کلانشهر کرج با مشکل مواجه است که رفع آن علاوه بر همکاری و مساعدت مسئولان نگاه ویژه خیران را می طلبد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در پایان از آغاز فعالیت سه هنرستان در ناحیه چهار کرج برای سال تحصیلی جدید خبر داد و اعلام کرد: از سه هنرستان یاد شده دو هنرستان توسط خیران احداث و یک مجتمع آموزشی با تغییر وضعیت از دبیرستان به هنرستان تبدیل شده است.