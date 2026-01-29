حسن هانیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این اقدام یک بدعت بسیار خطرناک در تعاملات بینالمللی محسوب میشود؛ چراکه سپاه پاسداران نهادی رسمی، دفاعی و برخاسته از نیازهای جمهوری اسلامی ایران برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی است. قرار دادن چنین نهادی در فهرست سازمانهای تروریستی، نشاندهنده نگاه دوگانه غرب به مفهوم تروریسم است.
وی افزود: این در حالی است که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خود در شکلگیری و تقویت گروههای تروریستی همچون القاعده، داعش و تحریرالشام نقش مستقیم داشتهاند. سپاه پاسداران بهعنوان یک نهاد نظامی رسمی، نقشی اساسی در مقابله با جریانهای تروریستی در سوریه و عراق ایفا کرده است.
این کارشناس مسائل منطقهای تصریح کرد: در گذشته نیز گروههای تروریستی تلاش گستردهای برای ناامنسازی ایران داشتند که سپاه پاسداران با تقدیم صدها شهید موفق به سرکوب این گروهکها شد. بنابراین فلسفه وجودی سپاه، اساساً مقابله با جریانهای تروریستی و تکفیریِ دستساز آمریکاست و قرار دادن نام این نهاد در فهرست تروریستی، خطری جدی برای امنیت و صلح جهانی به شمار میرود.
هانیزاده با تأکید بر اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و موازین بینالمللی است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز این ظرفیت را دارد که مجموعهها یا نهادهای نظامی وابسته به کشورهای اروپایی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
وی ادامه داد: هدف اصلی این اقدام، ایجاد تقابل میان مسلمانان و اروپاییان است و میتواند زمینهساز تشدید تنش و حتی درگیری گسترده میان شرق و غرب شود. هرچند ایران اساساً اهمیت خاصی برای این اقدام قائل نیست، اما سازوکارهای متقابلی در اختیار دارد که در صورت لزوم میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
این تحلیلگر مسائل بینالملل در پایان گفت: به نظر میرسد اقدام اتحادیه اروپا تحت فشار مستقیم آمریکا صورت گرفته و در نهایت میتواند منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود اتحادیه اروپا را در منطقه با خطر جدی مواجه کند.
