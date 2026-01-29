اقدام سیاسی خصمانه اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا در ادامه پیروی از سیاست‌های ضدایرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز در اقدامی خصمانه اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست به اصطلاح «گروه‌های تروریستی» این اتحادیه قرار داده است.



«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این‌باره اعلام کرد که وزرای خارجه این اتحادیه موافقت کردند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست به اصطلاح «سازمان‌های تروریستی» قرار دهند.



این مقام اروپایی در حالی این اقدام ضدایرانی را «گامی قاطع» در دفاع از آشوب‌ها و تروریست‌های مسلحانه در ایران و «محکومیت سرکوب مردم ایران» نامیده که کشورهای اروپایی به شکلی ریاکارانه طی دو سال گذشته در برابر نسل‌کشی و قتل‌عام مردم غزه به دست صهیونیست‌ها نه‌تنها سکوت کردند که از رژیم صهیونیستی نیز حمایت سیاسی و تسلیحاتی نیز کردند.

کایا کالاس در عین حال در واکنش به تنش آفرینی آمریکا علیه ایران گفت: منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این اقدام خصمانه اتحادیه اروپا هشدار داد: اروپا سرگرم دمیدن در آتش بحران است. پس از پیگیری سازوکار «اسنپ‌بک» به درخواست ایالات متحده، اکنون با قرار دادن نیروهای مسلح ما در فهرست به‌اصطلاح «سازمان‌های تروریستی»، مرتکب یک اشتباه راهبردی بزرگ دیگر شده است.

ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم در واکنش به قرار گرفتن سپاه در فهرست به اصطلاح تروریستی اروپا اعلام کرد: تبعات خطرناک این تصمیم، مستقیماً بر عهده سیاست‌گذاران اروپایی خواهد بود.