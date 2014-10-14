کوثری: عربستان از الگو شدن ایران در یمن عصبانی است/نیروهای نظامی عربستان از بحرین خارج شوند

اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اظهارات اخیر سعودالفیصل، وزیر خارجه عربستان مبنی بر اشغالگر خواندن ایران گفت: وزیر خارجه عربستان حرف های بی ربطی می زند که این اظهارات هم از همان دست است.

وی افزود: عربستان از خطر سقوط خود احساس خطر کرده و با اینگونه اظهارات می خواهد شکست های پی در پی خود و بی اعتمادی که از این دولت در منطقه به وجود آمده را جبران کند. سعودی ها تلاش می کنند ایران را مقصر جلوه داده و شکست های خود را به گردن ایران بیندازند.

کوثری ادامه داد: عربستان نشانی نیروهای ایرانی در سوریه و عراق را بدهد تا ما آنها را خارج کنیم؛ ایران هیچ نیرویی در خارج از مرزهای کشور ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایران از نظر فکری و تجربی دولت و ملت سوریه و عراق را کمک می کند اما به هیچ وجه نیروی نظامی به خارج از مرزهای کشور نمی فرستد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان عربستانی از قدرت نفوذ ایران عصبانی هستند خاطرنشان کرد: مردم یمن حرکتی علیه حکومت دیکتاتور خود شروع کردند و در جریان آن جمهوری اسلامی ایران را الگوی خود قرار دادند این مسئله عربستان را عصبانی کرده است.

نماینده مردم تهران گفت: عربستان به جای نسخه پیچی برای ایران نیروهای نظامی خود را از بحرین خارج کند.

به گزارش مهر، سعودالفیصل، وزیر خارجه پادشاهی سعودی به تازگی در نشست خبری، با اشغالگر خواندن ایران، خواستار خروج نیروهای ایران از سوریه شده است و عنوان کرده که به این ترتیب بحران در سوریه حل می شود.

وی عنوان کرده: در بسیاری از درگیری‌ها (در منطقه) ایران بخشی از مشکل است و نه راه حل آن و اگر ایران می‌خواهد بخشی از راه حل در سوریه باشد، باید نیرو‌هایش را از سوریه خارج کند و در عراق و یمن نیز همین کار را انجام دهد.