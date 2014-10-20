به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری اولین جشنواره تئاتر معلولین استان تهران که زیر نظر بهزیستی این استان برگزار می شود امروز دوشنبه 28 مهر ماه در سالن کنفرانس شیرخوارگاه آمنه برگزار شد. در این نشست اصغر کرمی معاون توانبخشی استان تهران، محمد حسین همتی دبیر جشنواره و مژگان عزیزی دبیر اجرایی جشنواره حضور داشتند.

در ابتدای نشست کرمی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جشنواره و همکاری سازمان بهزیستی به شناساندن افراد معلول با استعداد کمک کند.

همتی دبیر جشنواره نیز در ادامه صحبت های کرمی افزود: 10 الی 15 درصد جامعه ما را معلولین تشکیل می‌دهند، نباید به معلولیت به عنوان ناتوانی نگاه کرد بلکه معلولین استعدادهای زیادی دارند که برگزاری چنین جشنواره هایی به کشف این استعدادها کمک می کند. در حقیقت تئاتر معلولین همان تئاتر درمانی است و در جامعه ما باید این مساله فرهنگ سازی شود که افراد معلول را به عنوان افرادی قوی نگاه کنند و خود این افراد هم باید این حس توانمند بودن را داشته باشند. تمامی مردم باید بدانند که معلولیت محرومیت نیست و ما امیدواریم که به این هدف دست پیدا کنیم.

مژگان عزیزی دبیر اجرایی جشنواره نیز با تشکر از مدیران ارشد سازمان بهزیستی به خاطر حمایت ها و کمک هایی که به برگزاری این جشنواره کردند، گفت: فراخوان این جشنواره در فروردین 93 اعلام شد و 37 اثر در زمان معین آثار خود را به جشنواره ارائه دادند که بعد از بازخوانی 37 اثر 22 کار به مرحله بازبینی رسیده و در نهایت 11 اثر به بخش نهایی و مسابقه جشنواره راه یافتند. بر طبق آیین‌نامه برای شرکت در جشنواره باید در هر گروه حداقل دو سوم اعضا دارای معلولیت باشند.

وی با اشاره به اینکه معیارهای بازخوانی و انتخاب آثار حرفه ای و بر اساس معیار های هنری بوده است، ادامه داد: اختتامیه جشنواره پنج شنبه اول آبانماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود که در آن به آثار برگزیده و برتر و همچنین به بازیگران زن و مرد و کارگردانان جوایزی اهدا می شود که یک اثر نمایشی هم از نظر توان بخشی برگزیده خواهد شد. در برگزای این جشنواره سازمان بهزیستی کم هزینه ای نیز برای گروه ها در نظر گرفته است.

عزیزی ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده تفاهم‌نامه ای بین سازمان بهزیستی، شهرداری و حوزه هنری نوشته شود تا سازمان بهزیستی بتواند از امکانات نهادهای دیگر استفاده کند چرا که در این جشنواره علی رغم دستور وزیر ارشاد، حوزه هنری همکاری زیادی با این رویداد هنری نداشته است.

نخستین جشنواره تئاتر معلولین استان تهران به همت سازمان بهزیستی استان تهران از 28 تا 30 مهرماه در فرهنگسرای بهمن برگزار می شود.