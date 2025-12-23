رونمایی از پوستر یازدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه پوستر یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت با عنوان «خلیج فارس» در بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد.

در این رابطه مدیر کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این جشنواره با میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد و با مشارکت استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان و هرمزگان برگزار خواهد شد.

سید مهران کشاورز با اشاره به اینکه پس از فراخوان آثار حدود ۸۰ متن و اثر نمایشی از پنج استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، اظهار کرد: پس از بازبینی اولیه ۳۳ اثر به مرحله بعدی راه یافت و در نهایت ۱۶ اثر برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه داوری نهایی این آثار از ۸ تا ۱۰ دی ماه انجام می‌شود، تاکید کرد: برگزیدگان نهایی در تاریخ ۱۱ دی ماه معرفی و سپس این آثار برای حضور در جشنواره تئاتر فجر معرفی می‌شوند.

مدیر کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ویژگی‌های بارز آثار انتخابی در این دوره توجه به ادبیات قومی و استفاده از موسیقی زنده و بومی است.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی و هنری این رویداد گفت: شناساندن توانمندی‌های جامعه معلولین و توانمندسازی معلولین از اهداف اصلی ماست.

کشاورز افزود: برگزاری کامل این جشنواره تئاتر به جامعه معلولین واگذار شده و ابراهیم علی‌پور از تحصیل‌کرده‌های رشته هنر و تئاتر این مسئولیت را بر عهده دارد.

وی با اشاره به حضور چهار اثر از استان کهگیلویه و بویراحمد در مرحله نهایی جشنواره، ابراز کرد: هدف ما تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در افراد دارای معلولیت و معرفی توانمندی‌های آنان به جامعه است.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به افتخارآفرینی معلولان در عرصه‌های مختلف، اضافه کرد: جامعه معلولین با وجود کمبود امکانات در رشته‌های ورزشی، مدال‌آوران بسیاری داشته که نمونه بارز آن نهال زکی‌زاده ورزشکار معلول است که از یک روستای دورافتاده برخاسته و موفقیت‌های بزرگی برای استان و کشور به دست آورده است.