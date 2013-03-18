قبل از مسافرت نوروزی حتما این خبر را بخوانید

بهرام صناعی از ورود 3سامانه جدید بارشی طی روزهای آتی به کشور خبر داد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: یکی از این سامانه‌ها از روز یکشنبه 91.12.27 از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مناطق مختلف شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شمال، تهران، مرکز، شمال شرق، شرق و دامنه‌های زاگرس مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد:‌ فعالیت این سامانه به صورت بارش باران، وزش باد، کاهش دما در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف و در برخی نقاط با ریزش تگرگ موقتی همراه می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که در این مدت در مناطق یاد شده، دمای هوا بین 5 تا 15 درجه کاهش یابد. بیشترین فعالیت بارشی این سامانه در شمال و شمال شرق کشور خواهد بود.

صناعی یادآور شد:‌ هنگامی که این سامانه از اواخر چهارشنبه از شرق کشور خارج می‌شود، سامانه دومی از روز پنج‌‌شنبه 92.1.1 از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه ابتدا در نوار غربی و سپس در نوار مرکزی و در نهایت در نوار شرقی فعال می‌شود.

صناعی بیان داشت: بیشترین فعالیت بارشی این سامانه به نظر می‌رسد که در نوار جنوبی کشور باشد. این سامانه از عصر شنبه از جنوب شرق خارج می‌گردد.

وی بیان داشت: از عصر دوشنبه و طی روز سه شنبه در گذرگاه‌های کوهستانی استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات تهران و البرز و سپس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای سمنان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی به سبب بارش برف، لغزندگی و اختلال در تردد جاده ای پیش بینی می‌شود.

صناعی بیان داشت: طی این مدت در استان‌های تهران، البرز، قم، مرکزی، اصفهان، یزد و سمنان به سبب افزایش سرعت باد احتمال خسارت به تاسیسات دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به تناوب از غرب به شرق، در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شر تهران، سمنان و دامنه‌های شمالی البرز رگبار تگرگ موقتی و کوتاه مدت پیش‌بینی ‌می‌شود.‌

وی همچنین گفت:‌ سامانه سومی از اواخر شنبه 92.1.3 از شمال غرب وارد کشور می‌شود و طی روز شنبه در شمال غرب و غرب و در روز یکشنبه در شمال غرب، شمال، تهران، مرکز، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی فعال می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: بر همین اساس باد و باران پیش از آغاز سال جدید و پس از آن ادامه دارد.

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