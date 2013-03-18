قبل از مسافرت نوروزی حتما این خبر را بخوانید

بهرام صناعی از ورود 3سامانه جدید بارشی طی روزهای آتی به کشور خبر داد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: یکی از این سامانهها از روز یکشنبه 91.12.27 از غرب وارد کشور میشود و طی روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه مناطق مختلف شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شمال، تهران، مرکز، شمال شرق، شرق و دامنههای زاگرس مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی اضافه کرد: فعالیت این سامانه به صورت بارش باران، وزش باد، کاهش دما در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف و در برخی نقاط با ریزش تگرگ موقتی همراه میباشد. پیشبینی میشود که در این مدت در مناطق یاد شده، دمای هوا بین 5 تا 15 درجه کاهش یابد. بیشترین فعالیت بارشی این سامانه در شمال و شمال شرق کشور خواهد بود.
صناعی یادآور شد: هنگامی که این سامانه از اواخر چهارشنبه از شرق کشور خارج میشود، سامانه دومی از روز پنجشنبه 92.1.1 از غرب وارد کشور میشود و طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ابتدا در نوار غربی و سپس در نوار مرکزی و در نهایت در نوار شرقی فعال میشود.
صناعی بیان داشت: بیشترین فعالیت بارشی این سامانه به نظر میرسد که در نوار جنوبی کشور باشد. این سامانه از عصر شنبه از جنوب شرق خارج میگردد.
وی بیان داشت: از عصر دوشنبه و طی روز سه شنبه در گذرگاههای کوهستانی استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات تهران و البرز و سپس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای سمنان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی به سبب بارش برف، لغزندگی و اختلال در تردد جاده ای پیش بینی میشود.
صناعی بیان داشت: طی این مدت در استانهای تهران، البرز، قم، مرکزی، اصفهان، یزد و سمنان به سبب افزایش سرعت باد احتمال خسارت به تاسیسات دور از انتظار نیست.
وی خاطرنشان کرد: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به تناوب از غرب به شرق، در برخی نقاط استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شر تهران، سمنان و دامنههای شمالی البرز رگبار تگرگ موقتی و کوتاه مدت پیشبینی میشود.
وی همچنین گفت: سامانه سومی از اواخر شنبه 92.1.3 از شمال غرب وارد کشور میشود و طی روز شنبه در شمال غرب و غرب و در روز یکشنبه در شمال غرب، شمال، تهران، مرکز، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی فعال میشود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: بر همین اساس باد و باران پیش از آغاز سال جدید و پس از آن ادامه دارد.
پیشبینی وضع هوای کشور ویژه تعطیلات نوروز 92
|نام استان
|
یکشنبه
91.12.27
|
دوشنبه
91.12.28
|
سهشنبه
92.12.29
|
چهارشنبه
91.12.30
|
پنج شنبه
92.1.1
|
جمعه
92.1.2
|
شنبه
92.1.3
|آذربایجان شرقی
|به تدریج ابری رگبار و رعد و برق
|بارش باران و برف وزش باد
|بارش پراکنده وزش باد
|صاف کمی ابری
|صاف کمی ابری
|کمی ابری نیمه ابری
|ابری بارش باران و برف
|آذربایجان غربی
|به تدریج ابری رگبار و رعد و برق
|بارش باران و برف وزش باد
|بارش پراکنده وزش باد
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
کمی ابری
|کمی ابری نیمه ابری
|ابری بارش باران و برف
|اردبیل
|به تدریج ابری رگبار و رعد و برق
|بارش پراکنده وزش باد
|بارش پراکنده وزش باد
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
کمی ابری
|
کمی ابری
نیمه ابری
|ابری بارش باران و برف
|اصفهان
|
صاف
وزش باد
|
رگبار باران
وزش باد
|
نیمه ابری
ورزش باد
|
صاف
غبار صبحگاهی
|
نیمهابری
بارش پراکنده
|
صاف
غبار صبحگاهی
|
صاف
نیمه ابری
|البرز
|
صاف
وزش باد
|
رگبار باران
وزش باد
|
نیمه ابری
وزش باد
|صاف غبار صحبگاهی
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|
صاف
غبار صبحگاهی
|
صاف
نیمه ابری
|ایلام
|به تدریج ابری رگبار و رعد و برق
|
رگبار باران
وزش باد
|
نیمه ابری
وزش باد
|صاف
|صاف
|صاف
|
ابری
بارش باران
|بوشهر
|صاف
|
رگبار باران
وزش باد
|
نیمه ابری
وزش باد
|
صاف
وزش باد
|
رگبار و رعد و برق
ابری
|
کمی ابری
نیمه ابری
|
ابری
رگبار و رعد و برق
|تهران
|صاف ورزش باد
|
رگبار باران
وزش باد
|
رگبار باران
وزش باد
|
صاف
وزش باد
|صاف
|
نیمهابری
کمی ابری
|
صاف
نیمهابری
|چهارمحال و بختیاری
|کمی ابری نیمهابری
|
بارش پراکنده
وزش باد
|
نیمه ابری
وزش باد
|صاف
|
رگبار باران
ابری
|
صاف
کمی ابری
|
ابری
رگبار باران
|خراسان جنوبی
|صاف
|
بارش پراکنده
ورزش باد
|
نیمه ابری
وزش باد
|
رگبار باران
نیمه ابری
|
بارش پراکنده
صاف
|
بارش پراکنده
وزش باد
|
صاف
|خراسان رضوی
|صاف
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|
بارش پراکنده
وزش باد
|
رگبار و رعد و برق
ابری
|صاف
|
بارش پراکنده
وزش باد
|صاف
|خراسان شمالی
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
کمی ابری
|
رگبار باران
وزش باد
|
رگبار و رعد و برق
ابری
|صاف
|
بارش پراکنده
وزش باد
|
نیمهابری
بارش خفیف باران
|خوزستان
|
صاف
کمیابری
|
رگبار باران
وزش باد
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|صاف
|
ابری
بارش پراکنده
|
صاف
کمی ابری
|
رگبار و رعد و برق
وزش باد
|زنجان
|
صاف
کمی ابری
|
رگبار باران
وزش باد
|
رگبار و رعد و برق
وزش باد
|
نیمه ابری
کاهش ابر
|صاف
|صاف
|
ابری
بارش باران و برف
|سمنان
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
ورزش باد
|
رگبار باران
ورزش باد
|
بارش پراکنده
کاهش ابر
|
صاف
کمی ابری
|صاف
|صاف ورزش باد
|سیستان و بلوچستان
|
صاف
کمی ابی
|
صاف
وزش باد
|
کمی ابری
وزش باد
|
کمی ابری
نیمه ابری
|
کمی ابری
وزش باد
|
افزایش ابر
بارش پراکنده
|
صاف
وزش باد
|فارس
|
صاف
قسمتی ابری
|
کمی ابری
نیمه ابری
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|
صاف
کمی ابری
|
رگبار و رعد و برق
وزش باد
|
بارش پراکنده
کاهش ابر
|
صاف
نیمه ابری
|قزوین
|
صاف
کمی ابری
|
افزایش ابر
بارش پراکنده
|
رگبار و رعد و برق
وزش باد
|صاف
|صاف
|
کمی ابری
نیمه ابری
|
صاف
نیمه ابری
|قم
|
صاف
کمی ابری
|
نیمهابری
بارش پراکنده
|
وزش باد
بارش پراکنده
|صاف
|صاف
|
صاف
قسمتی ابری
|
صاف
نیمه ابری
|کردستان
|
صاف
نیمه ابری
|
رگبار و رعد و برق
وزش باد
|
ابری
کاهش ابر
|صاف
|
صاف
کمی ابری
|صاف
|
ابری
بارش باران و برف
|کرمان
|صاف
|صاف
|
کمی ابری
ورزش باد
|
صاف
وزش باد
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|صاف
|کرمانشاه
|
نیمه ابری
رگبار و رعد و برق
|
رگبار باران
وزش باد
|
رگبار باران
کاهش ابر
|صاف
|
صاف
نیمه ابری
|
صاف
کمی ابری
|
ابری
بارش باران و برف
|کهکیلویه و بویراحمد
|
صاف
کمی ابری
|
نیمه ابری
رگبار باران
|
ابری
بارش پراکنده
|صاف
|
رگبار باران
ابری
|
صاف
قسمتی ابری
|ابری رگبار باران
|گلستان
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
قسمتی ابری
|
بارش پراکنده
ابری
|
رگبار باران
کاهش ابر
|صاف
|
کمی ابری
نیمه ابری
|صاف
|گیلان
|صاف
|
افزایش ابر
بارش پراکنده
|
رگبار و رعد و برق
وزش باد
|
نیمه ابری
کاهش ابر
|
صاف
نیمه ابری
|صاف
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|لرستان
|نیمه ابری
|
بارش پراکنده
وزش باد
|
رگبار باران
کاهش ابر
|صاف
|
صاف
نیمه ابری
|
صاف
کمی ابری
|
ابری
بارش پراکنده
|مازندران
|
صاف
کمی ابری
|
نیمه ابری
رگبار باران
|
رگبار و رعد و برق
ابری
|
بارش پراکنده
کاهش ابر
|صاف
|
کمی ابری
نیمه ابری
|
صاف
نیمه ابری
|مرکزی
|
صاف
کمی ابری
|
ابری
بارش پراکنده
|
رگبار باران
وزش باد
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
کمی ابری
|صاف
|
صاف
نیمه ابری
|هرمزگان
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
غبار محلی
|
کمی ابری
غبار محلی
|
صاف
غبار محلی
|
ابری
بارش پراکنده
|
صاف
غبار محلی
|صاف
|همدان
|
صاف
کمی ابری
|
ابری
بارش پراکنده
|
رگبار باران
وزش باد
|
صاف
کمی ابری
|
صاف
کمی ابری
|صاف
|
ابری
بارش پراکنده
|یزد
|
صاف
کمی ابری
|
نیمهابری
بارش پراکنده
|
نیمه ابری
وزش باد
|
کمی ابری
وزش باد
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|
نیمه ابری
بارش پراکنده
|صاف
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