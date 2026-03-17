فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان؛ بارندگی در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، با نگاهی به نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای ارسالی از سوی هواشناسی می‌توان دریافت که سامانه کم فشار بارشی که از ابتدای هفته وارد استان سمنان شده و جای جبهه هوای سرد و بارشی فعال در پایان هفته گذشته را گرفته، همچنان در این استان باقی خواهد ماند.

بر طبق اعلام سازمان هواشناسی این سامانه تا روز چهارشنبه در استان سمنان فعالیت خواهد داشت و این فعالیت به شکل بارش پراکنده، رعد و برق، باران و وزش باد به خصوص در نیمه شمالی و مناطق مرتفع استان نمود پیدا خواهد کرد.

کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان تا چهارشنبه ادامه یابد همچنین اداره کل هواشناسی این استان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، با فعالیت این سامانه برای غالب نقاط بارش باران و رعد و برق و برای مناطق شمالی و ارتفاعات بارش برف و مه آلودگی خواهد بود.

گفتنی است تا پایان هفته وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است و روند کاهشی دمای هوا تا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری تا شش درجه سانتی گراد ادامه خواهد داشت.

برای مرکز استان سمنان آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای سه شنبه ۱۸ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده که فردا دو درجه این شاخص کاهش خواهد یافت.

در دامغان افزایش ابر، وزش باد، رگبار و بارش باران و حتی تگرگ و مه آلودگی در ارتفاعات برای روز سه شنبه گزارش شده است مشابه همین پیش بینی برای شاهرود نیز شده است با این تفاوت که امکان دارد در ارتفاعات این شهرستان بارش ها به صورت برف باشد.

برای مهدیشهر افزایش ابر، بارش و رگبار و رعد و برق همچنین بارش تگرگ و برای گرمسار افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی شده است در میامی نیز شاهد وزش باد، افزایش ابر بارش باران و رعد و برق و در بخش های شرقی و شمالی احتمال بارش برف پیش بینی شده است.

از فردا اما به مرور از شدت فعالیت سامانه کم فشار بارشی در اقصی نقاط استان سمنان کاسته خواهد شد و در ارتفاعات شاهد رگبار پراکنده هستیم از روز پنجشنبه نیز تقریباً جوی آرام در همه هشت شهرستان استان سمنان حاکم خواهد شد.